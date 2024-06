Espiar en WhatsApp: cuidado con las apps que prometen que podrás vigilar otras cuentas

Espiar conversaciones de WhatsApp es algo ilegal, pero también una acción que en algún momento todos hemos pensado o se nos ha venido a la cabeza por diferentes motivos. Evidentemente, no está bien y no se debe de hacer bajo ningún concepto, aunque ya sabemos que a muchas personas eso les importa poco.

Por ello, hay una serie de aplicaciones en la misma Play Store que ‘ofrecen’ el poder ver las conversaciones ajenas de la red de mensajería, pero esto es imposible y en realidad no hacen absolutamente nada. Lo mejor es no instalarlas y te vamos a explicar el porqué.

No descargues apps que prometen espiar en WhatsApp

En la tienda de aplicaciones de Google hay varias apps que ofrecen poder espiar si buscas 'espiar en WhatsApp' o algo de manera similar los chats de otra persona en la plataforma. Esto es imposible debido a que las conversaciones están protegidas por el cifrado de extremo a extremo.

Aunque parezcan fiables por sus valoraciones y reseñas, estas suelen estar compradas porque ya te aseguramos que no te van a funcionar. No te recomendamos que te las descargues porque no aportan nada más que perdida de tiempo, pero puedes hacerlo para comprobarlo por ti mismo.

Dentro de estas apps hay unas que te muestran una serie de artículos en la web con publicidad, lo que les permite ganar dinero sin cumplir la función principal que supuestamente prometen. En cambio, hay otras que te muestran el momento de cuando se conecta y desconecta una persona (no siempre es fiable), y esto realmente poco aporta.

Todas ellas contienen anuncios y que las descargues es su objetivo principal, ya que al hacerlo, te tendrás que comer publicidad y, por lo tanto, ellos ganan dinero. Incluso algunas puede exigirte conceder permisos en los que te pidan acceder a determinados datos personales. Es decir, que solo dan problemas e inconvenientes, además de que su intención no es ética.

