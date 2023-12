La esperada función de WhatsApp que permite escribir a usuarios no guardados: cómo funcionará

La app de mensajería instantánea más utilizada del mundo sigue siendo WhatsApp, sin embargo, hay algunas funciones de sus competidores que todavía no tiene. En ocasiones anteriores, hemos visto como la plataforma copiaba a Telegram con las reacciones de emojis y con los stickers. Ahora, están volviendo a imitar a su rival al trabajar en una novedad que permitirá buscar usuarios no guardados y chatear con ellos.

Según una encuesta compartida en Statista, en España, el 65% de los usuarios afirmó que usaba la red social varias veces al día. Los internautas la emplean para entablar conversaciones con conocidos de forma completamente gratuita y sin anuncios, No obstante, WhatsApp quiere crear un perfil para usuarios agregados y otro para el resto, tal y como hablamos hace unos días; y parece que este era solo el primer paso de la aplicación para plantear la posibilidad de hablar con desconocidos.

¿Cómo buscar a un usuario no guardado en WhatsApp?

Hasta ahora, si queríamos iniciar un chat con un usuario no agendado, uno de los dos tenía que guardar el contacto y buscarlo en la barra de búsqueda de WhatsApp. Después, se podía borrar el contacto y seguir chateando, siempre que alguno de los dos mantuviese la conversación. Los desarrolladores de la plataforma de Mark Zuckerberg están trabajando para cambiar eso y plantear nombres de usuario únicos.

La nueva función permitirá a los internautas escribir el nombre de usuario de la persona con la que quieren hablar en la barra de búsqueda que aparece en la interfaz principal de la app. Una vez hecho eso, solo hay que pulsar a 'Enter' y WhatsApp mostrará el perfil del contacto al que queremos escribir, independientemente de si lo tenemos agregado o no.

Según el sitio web especializado en actualizaciones de la app, WABetaInfo, esta funcionalidad se está probando en la versión beta para Android 2.23.25.19. La novedad es prácticamente un calco de lo que ya está disponible en Telegram desde hace años y que muchos consumidores de WhatsApp llevan demandando durante años.

Con la opción de chatear con personas no agregadas, los internautas podrán hablar con aquellos con los que vayan a hablar solamente una vez en su vida. Por ejemplo, con el trabajador que va a venir a casa para arreglar una avería en las tuberías o un profesor que va a tener únicamente durante un cuatrimestre de su carrera universitaria.

La función será opcional

Meta exigirá a los consumidores que quieran aprovecharse de esta función a cambiar su nombre de usuario a uno único. Es decir, que no lo use ninguna otra persona en el mundo. Por este motivo, WABetaInfo explica que los desarrolladores están trabajando para que la novedad sea algo opcional.

De este modo, solo los que quieran contactar con otros usuarios sin necesidad de facilitar su número personal, podrán hacerlo (con la condición de cambiar su nombre a uno que no se utilice). Los que no tengan un nombre asociado no aparecerán en la barra de búsqueda.

¿Cuándo llegará la novedad de WhatsApp?

De momento, no se ha dado una fecha de lanzamiento oficial de la función. La posibilidad de chatear con usuarios sin que ninguno de los dos tenga que guardar el contacto está en fase de pruebas y, de hecho, solo se conoce gracias a WABetaInfo, ya que Meta no ha dicho nada.

Por lo tanto, la novedad de WhatsApp podría tardar en llegar. Actualmente, en Android, WhatsApp está en la versión número 2.23.24.82 y se está probando en una actualización más nueva que todavía no ha salido. Por lo tanto, es posible que no podamos disfrutar de ella hasta dentro de varios meses.

