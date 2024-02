Los errores en Excel se pagan caros: una casilla equivocada ha costado 86 millones de euros

La tecnología actual es muy útil para que tareas cotidianas se hagan de manera rápida y sencilla. Por ejemplo, con herramientas como el Excel, se pueden hacer varios cálculos a la vez en un instante. Sin embargo, un error humano puede costar millones de euros si lo combinamos con la ayuda de las máquinas.

El año pasado, el fondo soberano de Noruega perdió 980 millones de coronas, que equivalen a unos 86 millones de euros, por un error de cálculo causado por una casilla mal colocada en Excel. Este ejemplo demuestra que no debemos dejar todo el trabajo a la tecnología y que conviene revisar los resultados en vez de confiar directamente para evitar pérdidas enormes.

Pese a que el error se produjo en 2023, el Norges Bank no se percató del mismo hasta febrero de este año. En cuanto se dieron cuenta, lo revirtieron, pero eso no evitó que perdiesen dinero: debido al gran tamaño de los fondos nacionales, la transferencia fue de unas 117.000 millones de coronas cuando, inicialmente, tenían unas 118.000 millones (una diferencia de 980 millones).

El alto coste de un error humano en un Excel

Un informe interno compartido hace alusión a que los 86 millones de euros perdidos se debieron a un error de un empleado al que se refieren como 'Simon'. Él expresa su culpa en el documento: "Mi peor pesadilla. Fue un error manual. Mi error. Utilicé la fecha equivocada, el 1 de diciembre en lugar del 1 de noviembre, como estaba claramente marcado".

Mientras tanto, Patrick du Plessis, responsable de monitorización de riesgos del fondo nacional noruego (NBIM), se sintió "físicamente enfermo" cuando supo lo que había ocurrido, según el informe.

El fallo se descubrió y se corrigió en estos primeros meses de 2024, tras comprobar que los números de final de año no coincidían. No obstante, ya era demasiado tarde y no se pudo devolver el total.

El director ejecutivo Nicolai Tangen reconoció en Reuters a principios de año que el rendimiento de sus inversiones probablemente sería "lento" este 2024. Según señalaba, eso se debía a las altas tasas de interés y la persistente inflación y riesgo geopolítico, pero a eso se le suma el problema del cálculo equivocado en Excel.

Tras conocerse el error, el CEO mostró su preocupación por ese "error decimal" que ha costado casi 1.000 millones de coronas. "Imagina que llegas a casa de trabajar un día y descubres que un error ha costado 40 camas de hospital, 80 terrenos de fútbol y un túnel en la costa oeste", lo define el directivo.

Nadie fue despedido

Pese al alto coste que supuso el fallo de 'Simon', el fondo noruego cree que un error lo tiene cualquiera y asegura que no lo despidieron. "¡Estas cosas pasan! Llevamos a cabo una operación compleja y lo que más me sorprende es que históricamente hemos tenido muy pocos o ningún incidente como este. Ambos sois super profesionales y contribuyentes importantes al éxito de NBIM", escribieron en un correo a 'Simon' y a du Plessis.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.