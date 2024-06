Siguen los escándalos en Google: revelan que los empleados acceden a los vídeos sin publicar de YouTube

Nintendo, empresa de entretenimiento dedicada al desarrollo de software y hardware de videojuegos, se ha visto envuelta en varias filtraciones, siendo una de las más sonadas la del juego 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'.

En esta situación, un empleado de Google accedió a los vídeos privados de la cuenta de YouTube de la empresa japonesa y, desafortunadamente, se dieron a conocer los detalles del videojuego antes de que se hicieran oficiales. El diario 404 Media explicó cómo se produjo la publicación involuntaria sobre el juego, además, Google declaró a dicho medio de comunicación que este acto "no fue intencional".

Concretamente, la compañía de Mountain View aclaró a 404 Media que "en Google, los empleados pueden señalar rápidamente posibles problemas con el producto para que los revisen los equipos pertinentes. Cuando un empleado envía la bandera, sugiere el nivel de prioridad al revisor. Los informes obtenidos por 404 son de hace más de seis años y son ejemplos de estas banderas; cada uno fue revisado y resuelto en ese momento. En algunos casos, estas señales de los empleados resultaron no ser problemas en absoluto o fueron problemas que los empleados encontraron en servicios de terceros".

Pero, volviendo al hilo de las filtraciones que sufre Nintendo, casualmente, se ha dado a conocer otro 'spoiler' que ha sufrido dicha empresa de videojuegos. La última ha sido sobre el juego 'Yoshi's Crafted World', debido a que este fue filtrado por una captura de pantalla de los vídeos privados que posee Nintendo en su canal de YouTube.

Dicha filtración tuvo lugar en 2017, asimismo, el diario 404 Media descubrió, otra vez, que un contratista de Google estaba detrás de esta "mirada temprana" a 'Yoshi's Crafted World'.

En ese momento, un usuario de Reddit compartió una imagen del avance justo antes de su revelación en el evento Electronic Entertainment Expo (E3, por su abreviatura), teniendo en cuenta que la foto contenía una URL "admin.youtube.com" en la barra de direcciones, lo que sugería que un empleado accedió a la versión privada del vídeo.

Ante esto, según informa el diario The Verge, Google reconoció que un empleado accedió a la información en una entrada de la base de datos vista por 404 Media: "Un empleado de Google filtró deliberadamente información privada de Nintendo. El ex TVC [contratista proveedor temporal] descargó el video con una cuenta de administrador y compartió una función inédita de Nintendo con un amigo".

