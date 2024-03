Elon Musk anuncia otro cambio en X: la red social ocultará los 'me gusta' y 'retuits'

Elon Musk compró Twitter a finales de 2022 y, desde entonces, han cambiado muchos aspectos dentro de la plataforma. En primer lugar, la red social empezó a llamarse X y el mítico logo del pájaro azul pasó a ser una simple X blanca sobre un fondo negro, además, más allá del cambio de imagen, la mayoría de las funciones que se han implementado solo están disponibles para aquellos usuarios que pagan una suscripción de X Premium.

No obstante, la mayor parte de los usuarios activos mensuales de X en España no son suscriptores de pago, por lo tanto, no pueden aprovecharse de las funciones exclusivas que ofrece X Premium, como las recientes anunciadas llamadas de audio y vídeo.

Aunque, ahora, para seguir en la línea de eliminar o modificar las míticas características del antiguo Twitter, Elon Musk está dispuesto a dejar de mostrar los míticos 'me gusta' o 'retuits' de las publicaciones.

Elon Musk elimina los 'me gusta' y 'retuits' del feed de X

La red social X podría cambiar su interfaz para ocultar el recuento de 'me gusta', 'retuits' y 'responder' de la línea de tiempo principal para ofrecer un aspecto "limpio". Asimismo, Elon Musk afirma en un tuit que, únicamente, se mantendrá el recuento de visualizaciones y que todas las opciones mencionadas –como 'responder' o dar 'me gusta'– estarán disponibles si los usuarios acceden a la publicación.

Como ya sabrás, el número de 'me gusta' y 'retuits' es un indicador para determinar la participación de los usuarios en las publicaciones, sin embargo, algunos expertos apuntan a que dichos recuentos pueden llegar a ser perjudiciales para la salud mental, como ya informó el diario The Wall Street Journal en un reporte sobre el consumo de Instagram y Facebook.

Así será el nuevo aspecto de X

A diferencia de las aplicaciones móviles de Meta, Elon Musk toma esta decisión para mantener un feed más limpio, con publicaciones que solo muestren la hora de publicación y el número de visualizaciones. Además, el empresario afirmó ayer que "se muere por hacer esto desde hace un año".

Por otro lado, como hemos mencionado anteriormente, Musk explica que solo "se mostrará la hora y el recuento de visitas en la esquina superior derecha. Nada en la parte inferior. Deslizas el dedo a la derecha para responder y a la izquierda para marcar favorito, mantienes presionado para las demás acciones".

