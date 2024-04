¿Te has registrado en X? Elon Musk te cobrará esta "pequeña tarifa" por publicar mensajes

Elon Musk anunció los planes de suscripción del plan Premium a mediados de octubre para "defenderse contra los bots y spammers que intentan manipular la plataforma e interrumpir la experiencia de otros usuarios de X", debido a que estos hándicaps han sido un inconveniente desde antes de su compra.

De hecho, el empresario tecnológico estuvo a punto de echarse atrás y no pagar por la firma, alegando que había más bots de los que admitían públicamente. No obstante, terminó adquiriendo la empresa "por el futuro de la civilización". Y, ahora, para eliminar los bots y frenar el spam de manera definitiva, Musk quiere implementar una "pequeña tarifa" a los nuevos usuarios de X, quienes deberán abonar una cantidad anual por publicar e interactuar con los 'me gusta' en la red social.

Sin embargo, la verdad intención del magnate con este "pequeño pago mensual" consiste en combatir los "enormes ejércitos de bots" que actúan en la plataforma, ya que es "la única manera" de erradicar las cuentas automatizadas.

Como se puede observar en el tuit de arriba, el perfil X Daily News comparte una captura de pantalla en la que se notifica que las cuentas nuevas deben pagar una "pequeña tarifa" anual antes de poder publicar, dar a 'me gusta' o responder, entre otras acciones.

Además, Elon Musk, por su parte, ha confirmado la información y ha apuntado que el cobro de esta cuota "es la única forma de frenar el implacable ataque de los bots" porque, con este formato, acabará con "la avalancha de cuentas falsas que agota los nombres" de usuario disponibles.

¿Cuánto cuestan los planes Premium de X?

El plan básico cuesta 3,23 euros al mes e incluye los mensajes directos encriptados, las carpetas de elementos guardados, la pestaña de destacados, la edición de publicación, la posibilidad de publicar vídeos más largos, ocultar los 'me gusta' o escribir publicaciones más largas.

El plan premium cuesta 8,27 euros al mes e incluye todas las funciones del plan básico más la posibilidad de recibir dinero por publicar, la marca de verificación, el acceso anticipado a Grok, acceder a Media Studio o Analytics, hacer suscripciones para creadores y menos anuncios.

Y, por último, el plan premium+ cuesta 16,94 euros al mes e incluye todas las funciones del plan premium más ningún anuncio en el feed de la aplicación, la plataforma de boost a la respuesta más larga y escribir artículos.

