Así es como tu móvil puede chivarte dónde has aparcado el coche

Es bastante habitual que cuando aparcamos en un lugar desconocido o en un amplio aparcamiento en el que todas las calles parecen iguales, terminemos por olvidar cuál era la referencia que nos indicaba el lugar en el que se encontraba nuestro coche.

Si bien es cierto que existen varios dispositivos como los AirTag de Apple o los SmartTag de Samsung, no es necesario comprarse nada para poder encontrar nuestro coche en caso de que no sepamos donde está, porque Google Maps nos ayuda gratuitamente a hacerlo.

Para realizar este truco tan basta con tener instalada la aplicación Google Maps en Android o iPhone o Mapas para iOS.

Cómo encontrar tu coche usando Mapas de iPhone

Para ello tan solo tienes que abrir la aplicación Mapas, pulsar en el campo de búsqueda y seleccionar en la lista de sugerencias "Coche aparcado". En caso de que esta opción no saliera, se puede escribir directamente en la búsqueda. Al pulsar sobre ella, la app muestra el lugar exacto en el que se encuentra el coche. De esta forma, al llegar al destino y sacar el iPhone, la propia app pone automáticamente un marcador de coche aparcado para que el usuario pueda encontrar cómodamente su coche en cualquier momento.

Cómo encontrar tu coche con Google Maps

Google Maps tiene una función que permite guardar la ubicación en la que se aparca el coche, disponible tanto para Android como para iOS. El proceso es muy sencillo: primero tendrás que abrir la aplicación, tocar en la ubicación del mapa y seleccionar en el menú "Establecer ubicación como aparcamiento".

Una vez hecho esto, la propia aplicación guardará esta ubicación con una "P" azul en el mapa durante 24 horas. En el caso de iOS, Google Maps también puede marcar automáticamente el aparcamiento cuando se desconecta el iPhone del Bluetooth del coche.

Es importante saber que la aplicación te permite navegar hasta dicha ubicación, ver el lugar gracias a Street View y compartir el aparcamiento, algo muy útil para indicarle a un amigo o familiar la ubicación del coche. Esto último ideal para indicar a un amigo o familiar dónde se ha dejado el coche.

Usar el Asistente de Google para encontrar tu coche

También existe la posibilidad de pedirle al asistente de Google que recuerde dónde se te has dejado el coche. En los móviles con Android, tienes que activar la ubicación de tu teléfono primero.

Una vez hecho esto, manteniendo pulsado el botón de inicio o diciendo "Ok Google" tienes que decir "He aparcado aquí", "Recuerda dónde he aparcado" o "Tengo el coche en...". Después, cuando quieras regresar al coche, tan solo tendrás que preguntarle dónde se ha dejado el coche y, como tienes activada la ubicación, el móvil mostrará un mapa con la ubicación del vehículo.

Si tienes un iPhone, el proceso es similar, desconocemos si el servicio de Siri hace lo mismo, pero el Asistente de Google si es capaz de hacerlo.

