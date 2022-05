El fracaso de Netflix con su web para fans

Netflix comenzó a despedir a finales de abril a sus empleados de su página web Tudum. Esta plataforma se creó en diciembre del año pasado y, desde entonces, había sido un espacio en Internet en el que la compañía subía noticias, entrevistas y contenidos similares sobre sus series y películas para sus fans.

A pesar de su reciente creación, Tudum no había llegado a oídos de la gente o, si lo había hecho, no había tenido mucho éxito. Por ese motivo, casi medio año después, Netflix comenzó a verse obligado a despedir a gran parte de la plantilla.

¿Qué es Tudum?

Tudum pretendía ser “un hogar para contenido adicional”, tal y como señala The Verge. En el sitio web, se subían entrevistas con actores de las series de Netflix, noticias sobre renovaciones y avances e incluso historias que contextualizaban el contenido de la plataforma en streaming.

Uno de los ex redactores de Tudum explicó en The Verge que la página web quería convertirse en los contenidos especiales de los DVDs de la actualidad. “Se basa en una cultura de fandom ya existente en torno a los programas de Netflix y es algo que actúa como una pieza complementaria”, apuntó.

Sin embargo, Tudum ha terminado siendo el ejemplo perfecto que demuestra que para Netflix es complicado mantener a los fandoms. En cuanto un programa no tiene el éxito esperado, la compañía lo cancela y crea algo nuevo, y esto ha perjudicado a su plataforma de información sobre sus contenidos.

Netflix no tiene claro sus objetivos

Los exempleados de Tudum que han sido entrevistados por The Verge coinciden en afirmar que los objetivos de Netflix no estaban claros. De hecho, uno de ellos llegó a confesar que no saben ni la forma en la que se pronuncia exactamente el nombre del sitio web.

Algunos detallaron para el medio que Tudum prometía contenido exclusivo, pero había otros medios de comunicación que conseguían entrevistas con famosos que la plataforma de Netflix era incapaz de conseguir. “¿Cuál es el punto de actuar como si tuviéramos acceso exclusivo cuando tenemos menos accesos que en otros sitios?”, opinó un extrabajador.

Además, varios extrabajadores señalaron que la compañía les daba una lista con temas que debían evitar durante sus entrevistas por considerarse “controvertidos”. Uno de ellos era la detención de Jerry Harris (Cheer) por cargos de pornografía infantil.

“Si están tratando de crear un sitio y una marca que tenga algún tipo de credibilidad dentro de este panorama, son cosas que deben abordar –consideraba uno de los entrevistados por The Verge-. Son cosas sobre las que tienes que escribir”. El antiguo redactor asegura que, en vez de eso, Netflix quería historias “agradables” y que Tudum fuese un “espacio para la alegría”.

¿Cuántas personas fueron despedidas?

Según el medio de comunicación, aproximadamente 25 personas perdieron sus puestos de trabajo en el área de marketing de Tudum. También se despidió a 8 personas del equipo de cultura y tendencias y al menos una persona que se encargaba de la estrategia de contenido de la plataforma.

Varios de los exempleados que hablaron en The Verge informan que la decisión de Netflix está relacionada con la pérdida de suscriptores que experimentaron recientemente.

“Dejen de cancelar programas que le gusta a la gente, dejen de dar luz verde a tantos programas ridículos que nadie va a ver y dejen de subir el precio –aconsejan los antiguos trabajadores ante el temor de la compañía-. Eso es lo que hace que la gente se deshaga de sus suscripciones. Y están haciendo todo lo demás menos eso”.

