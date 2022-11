Disney+ con anuncios llega el 8 de diciembre: la suscripción mensual costará 7,99 dólares

El servicio de suscripción de Disney+ con anuncios ya tiene fecha de lanzamiento en Estados Unidos: el próximo 8 de diciembre. Este nuevo plan con publicidad de la plataforma de streaming costará 7,99 dólares al mes (unos 8 euros), mientras que el plan normal pasará a costar 10,99 dólares al mes (unos 11 euros).

Los planes actuales son el mensual y el anual:

Suscripción mensual: tiene acceso a títulos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Star y National Geographic y cuesta actualmente 8,99 euros.

tiene acceso a títulos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Star y National Geographic y cuesta actualmente 8,99 euros. Suscripción anual: cuenta con el mismo catálogo y cuesta 89,90 euros, que equivale a 7,49 euros mensuales.

Dentro del servicio de Disney+, se incluye la posibilidad de ver el contenido a través de diferentes dispositivos (móviles, televisores, tablets, portátiles, etc.) en hasta cuatro pantallas a la vez. Asimismo, ofrece soporte hasta para siete perfiles diferentes y los clientes pueden descargar los títulos disponibles para cuando no están conectados al WiFi y no quieren malgastar datos.

Ahora, Disney+ renombrará el servicio normal como plan Premium y pasará a costar más dinero, para diferenciarse del nuevo plan Básico de 7,99 dólares. El cambio de las tarifas no solo se verá en la suscripción mensual, sino que también llegará a la anual, que valdrá 109,99 euros (unos 110 euros).

De momento, se desconoce si la compañía tiene la intención de implantar estas nuevas medidas a nivel global o si se aplicará únicamente en EE UU. Es decir, no existe una fecha concreta en España ni se sabe si los clientes españoles podrán disfrutar de un Disney+ más barato a cambio de ver anuncios.

Cabe recordar que, según las últimas informaciones del editor de MacRumors Steve Moser, este nuevo plan con anuncios prescindirá de dos de las características más populares del servicio en 'streaming', SharePlay y FaceTime.

