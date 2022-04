Descubre el contenido de los mensajes eliminados que recibes en WhatsApp

Seguro que en alguna ocasión has recibido un mensaje por WhatsApp y lo han eliminado al momento. Lo cierto es que aunque pensemos que la otra persona no puede saber de ninguna forma el contenido del mismo, existen apps que son capaces de recuperar estos mensajes.

La más destaca de estas aplicaciones es WAMR que es capaz de descubrir lo que hay detrás de un mensaje eliminado no solo de WhatsApp, también de Telegram o Facebook. Para ello, utiliza una debilidad del sistema operativo de estas plataformas.

Debido a que todos los mensajes que enviamos están encriptados, esta app no puede acceder directamente al mensaje, aunque sí que es capaz de registrar la información de las notificaciones del usuario.

De esta manera, crea una copia de lo que van mostrando las notificaciones con toda la información a la que tiene acceso. Aquí se incluye además del texto, todo tipo de archivos: imágenes, vídeos, notas de voz, gifs o stickers.

En caso de que por ejemplo alguien nos envíe un mensaje por WhatsApp, pero directamente lo elimine de la conversación, WAMR es capaz de notificar este suceso y da acceso al mensaje eliminado sin que la otra persona sea consciente de ello.

Esta aplicación está disponible para Play Store desde hace unos años y lleva ya más de cincuenta millones de descargas a pesar de que tenga sus limitaciones y no sea capaz de acceder a los mensajes en todos los casos.

Con esto nos referimos a que si has desactivado las notificaciones de un determinado chat, no será capaz de acceder a esos mensajes porque no se habrán producido en forma de notificación. Otro caso en el que no queda registrado es en caso de que el mensaje haya llegado cuando nos encontrábamos dentro de la propia conversación.

Por otro lado, si el mensaje ha sido eliminado antes de que se haya descargado por completo, tampoco será posible conocer el contenido del mismo.

También debemos tener en cuenta que en caso de que la configuración de energía del terminal detenga algunas apps en segundo plano para evitar que se consuma tanta batería, tampoco será posible mostrarlo.

Vemos que WAMR puede resultar muy útil en muchas ocasiones aunque también es una aplicación que no tienen respeto por la privacidad de los usuarios. A pesar de que no sea considerada maliciosa, el International Institute of Cyber Security la califica de riesgo porque para utilizarla se deben aceptar gran cantidad de permisos.

