¿Cuántos usuarios activos tiene Instagram, TikTok o Facebook al mes? Las Big Tech revelan los datos en un informe

La Comisión Europea obliga a publicar un informe sobre el promedio mensual de los usuarios activos que tienen las empresas tecnológicas, de esta manera, puede analizar qué nivel de poder tienen.

Las entidades tenían hasta el 17 de febrero de 2023 para hacer públicos los resultados financieros sobre los internautas a nivel global, y según la Directiva de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas), a las Big Tech con más de 45 millones de personas activas al mes se les aplicarán unas normas más exigentes que al resto.

Esto quiere decir que las grandes plataformas adoptarán auditorías externas, más transparencia en los sistemas de recomendación, códigos de conducta, obligaciones en la moderación de riesgos, cooperación en respuesta a crisis y tendrán que compartir datos con las autoridades.

Según el documento FindYourVLOP - Chart mapping VLOP and VLOSE across the EU, desde 20Bits hacemos un repaso a la cantidad de usuarios mensuales activos que tienen las empresas tecnológicas en Europa:

YouTube : 400 millones.

: 400 millones. Google Search : 332 millones.

: 332 millones. Google Maps : 278,6 millones.

: 278,6 millones. Google Play : 274,6 millones.

: 274,6 millones. Facebook : 255 millones.

: 255 millones. Instagram : 250 millones.

: 250 millones. TikTok : 125 millones.

: 125 millones. Twitter : 100,9 millones.

: 100,9 millones. Pinterest : Menos de 45 millones.

: Menos de 45 millones. Amazon : Menos de 45 millones.

: Menos de 45 millones. iOS App Store : Menos de 45 millones.

: Menos de 45 millones. Spotify : Menos de 45 millones.

: Menos de 45 millones. BeReal : 18 millones.

: 18 millones. Wallapop: 13 millones.

Más datos oficiales



Por encima de los 45 millones de usuarios activos mensuales:

Un informe de Google detalla que la compañía alcanza 278 millones en Google Maps, 332 millones en Search, 400 millones en YouTube y 23,2 millones en Chrome Web Store.

Meta anunció que Facebook alcanza un total de 255 millones e Instagram tiene 250 millones.

TikTok cuenta con 125 millones de usuarios mensuales.

Twitter informa que dispone de 100,9 millones de usuarios activos mensuales, basándose en los últimos 45 días.

Por debajo de los 45 millones de usuarios activos mensuales:

PornHub registra 33 millones de usuarios al mes.

Airbnb cuenta con 30,6 millones de internautas.

OnlyFans tiene 23 millones de usuarios en Europa.

BeReal posee 18 millones.

GitHub reúne entre 10 y 11 millones de personas al mes.

