Crean una app a lo Black Mirror que graba lo que has visto, dicho u oído para consultarlo después

A veces la realidad y la ficción no están tan alejadas como creemos, incluso si la ficción de la que hablamos es la de los capítulos de Black Mirror. Aunque la aplicación Rewind se haya creado para ayudar a las personas con su memoria, sus funciones recuerdan mucho a las distopías que aparecen en las historias de la famosa serie de Netflix.

La app registra todos los movimientos que alguien ha hecho en Internet, ya sea en videollamadas o redes sociales. Por ejemplo, podría usarse para buscar una parte concreta de una reunión de Zoom grabada en la que se hablase de algo, para que los usuarios no tengan que ver de nuevo todo el vídeo.

"El contenido de las discusiones, debates y decisiones a menudo se pierde para siempre tan pronto como termina una reunión -apunta Dan Siroker, uno de los creadores de la aplicación-. Con Rewind, nunca más tendrá que preocuparse por perder este contenido… puede volver al momento exacto de una reunión que está buscando, simplemente buscando una palabra que se dijo, una palabra que apareció en su pantalla".

La seguridad de Rewind

Siroker comenta que él y Brett Bejcek (el otro creador) pudieron desarrollar la plataforma gracias a los chips M1 y M2 de Apple: "Aprovechamos cada parte del sistema en un chip para hacer todo localmente en su máquina". Según explica, las grabaciones se almacenan localmente en los Mac, por lo que teóricamente los datos se mantienen seguros, pese a los miedos que puedan surgir.

Pese a emplear la tecnología de los Mac, Apple no ha invertido en la aplicación y es completamente independiente. La app se puede usar en distintos navegadores, no solo Safari, pero no graban ventanas en modo incógnito.

Sus creadores quieren cumplir con todas las leyes de privacidad, por lo que recomiendan que los consumidores de Rewind pidan permiso verbal a los participantes de las videollamadas para ser grabados.

El almacenamiento de las grabaciones

Rewind menciona que los datos de las grabaciones de vídeo sin procesar se pueden comprimir hasta 3.750 veces sin perder calidad. Así, los usuarios pueden guardar los archivos incluso en los discos duros más pequeños de Apple.

