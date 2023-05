Esta es la manera de leer mensajes en WhatsApp sin que tus contactos lo sepan

WhatsApp se ha convertido en una herramienta imprescindible en nuestra vida para comunicarnos con los demás. A medida que pasa el tiempo, la aplicación no deja de añadir mejoras que nos facilitan el día a día en lo que al intercambio de mensajes respecta, pero hay quienes echan en falta algunas funcionalidades para considerarla perfecta.

Sin ir más lejos, hasta hace no mucho, no existía ninguna opción que te permitiera leer el mensaje recibido de un contacto, sin que la otra persona supiera que lo habías hecho. Ya sea por falta de tiempo o porque puede que seas de a los que les cuesta responder, conseguir leer un mensaje sin que la otra persona se dé cuenta es algo que, como muchos, puedes tratar de llevar a cabo, aunque no siempre sea posible hacerlo.

¿Cómo leer los mensajes de WhatsApp sin que la otra persona se dé cuenta?

Para leer los mensajes de WhatsApp sin que la otra persona se dé cuenta existen varias alternativas. Algunas de ellas se pueden hacer gracias a la propia app y otras en función del dispositivo con el que se cuente. En este sentido, lo ideal es ir probando hasta dar con la opción que mejor se adapte a tu teléfono móvil y a tus propios conocimientos en tecnología.

Desactivar checks azules

La opción más fácil y rápida es acudir a 'ajustes' dentro de WhatsApp y pulsar en 'cuenta'. Entonces, se deberá seleccionar 'privacidad' y buscar en el panel la opción 'confirmación de lectura'. Al deshabilitarla, dejarán de aparecer los checks azules que confirman la lectura a la otra persona, pero en consecuencia tú tampoco podrás saber si han leído tus mensajes.

Barra de notificaciones

Puedes activar la opción de notificaciones en un par de pasos. 20BITS

Algunos móviles permiten la posibilidad de leer los mensajes de WhatsApp desde la barra de notificaciones, por lo que no es necesario entrar en la aplicación y que tus contactos sepan que las has leído. En cambio, otros dispositivos solo permiten leer parte del contenido.

Leer WhatsApp en modo avión

Esta alternativa es similar a la anterior. Al utilizar el modo avión o desactivarlas conexiones de tu teléfono (como 4G o el WiFi), WhatsApp no podrá detectar cuando estés dentro de la aplicación, por lo que no se reflejará que has leído los mensajes. Eso sí, en cuanto vuelvas a conectarlo, la app detectará que los has leído y lo reflejará.

Widgets o apps de terceros

Existen otros métodos con los que también puedes leer lo que te escriban por WhatsApp sin que la otra persona lo sepa. Uno de ellos, es emplear el widget que propone la propia aplicación, pero en este caso será igual que leer los mensajes desde la barra de notificaciones. En el momento en el que pinches en él, entrarás en la aplicación y sabrán que lo has leído. Respecto a las aplicaciones de terceros, el proceso puede ser más complejo y, por lo tanto, es posible leer el contenido al completo.

Eso sí, antes de descargarte cualquier aplicación, debes tener en cuenta el posible riesgo que existe de que tu dispositivo se infecte con algún virus o malware, por lo que lo recomendable, en estos casos, es descargarse únicamente una herramienta que sea fiable o contar con un antivirus.

