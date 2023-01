Cómo vender en apps de segunda mano regalos de Navidad que no te encajan (y van sin ticket)

¿Te han regalado estas navidades un dispositivo que no te gusta? Si la respuestas es afirmativa y no encuentras el ticket de regalo para devolverlo o cambiarlo por otro producto, no te preocupes, debido a que existe una segunda alternativa para 'deshacerte' de aquel regalo que no haya llamado tu atención.

Las apps de segunda mano pueden convertirse en tus mejores amigas para vender dichos productos. Estas plataformas funcionan a modo de 'escaparate', es decir, los usuarios venden algo al publicar una imagen y una breve descripción.

En la mayoría de las veces es necesario registrarse en la aplicación, ser mayor de edad, dar un correo electrónico y elegir un nombre. Una vez completados estos pasos, puedes entrar en contacto con otras personas mediante el canal de comunicación de la plataforma para acordar un precio con el comprador.

Algunas de las apps más conocidas son Wallapop, Milanuncios, eBay, Vinted o Facebook Marketplace; sin embargo, es recomendable tener en cuenta los siguientes consejos :

Tener presente dónde vives : Las aplicaciones suelen tener un rango geográfico para mostrar compradores y vendedores, además, es posible realizar la venta de manera presencial u online.

: Las aplicaciones suelen tener un rango geográfico para mostrar compradores y vendedores, además, es posible realizar la venta de manera presencial u online. Utiliza varias apps : Si pones tu dispositivo en varias plataformas de segunda mano, existen más posibilidades de que puedas vender tu regalo lo antes posible.

: Si pones tu dispositivo en varias plataformas de segunda mano, existen más posibilidades de que puedas vender tu regalo lo antes posible. Muestra lo mejor del producto : Unas buenas fotografías pueden favorecer la venta, no obstante, es importante que el producto electrónico esté en buenas condiciones.

: Unas buenas fotografías pueden favorecer la venta, no obstante, es importante que el producto electrónico esté en buenas condiciones. Utiliza copywriting: El copywriting consiste en escribir para persuadir y llamar la atención de los usuarios.

