Cómo usar Tinder y otras apps de citas como un ninja: nadie sabrá que estás

Quien tenga Tinder seguro que ha pasado por la situación de encontrarse a su expareja, un momento bastante incómodo que es digno de olvidar para evitar los match. No obstante, la aplicación ahora permitirá el bloqueo de contactos a través de números de teléfono, es decir, pudiendo restringir cualquier tipo de comunicación con las personas que tengas agregada en tu lista de contactos.

Es importante destacar que los contactos bloqueados no recibirán ningún tipo de alerta por ello, así que estate tranquilo, no será posible conocer si alguien te ha bloqueado en su perfil de Tinder. Además, la aplicación solo almacenará los números de contactos que se hayan decidido restringir.

¿Cómo puedo realizar los bloqueos?

Para llevar a cabo esta función, deberás ir a ‘Configuración’ que está debajo del ícono de tu perfil, seleccionar ‘Bloquear Contactos’, otorgar el permiso a la aplicación e ir seleccionando a las personas que desees con el fin de restringir cualquier tipo de comunicación a través de la app.

Esta nueva característica no tardará mucho en llegar, así que, los usuarios pronto comenzarán a realizar bloqueos para evitar a aquellas personas con las que hayan tenido malas experiencias en el pasado.

Otras apps ya cuentan con esta opción

Badoo también presenta esta función, de esta manera, el usuario deberá ir a la ventana de conversación para meterse en el chat, acceder al perfil de la persona non grata y seleccionar la opción de ‘Bloquear’.

Cuando se haya hecho clic en la función, Badoo te preguntará por qué estás restringiendo a los usuarios. El mecanismo es igual al de Tinder, la persona no recibirá una notificación, pero sí que podrán seguir viendo tu perfil a pesar de que no podrás recibir mensajes por parte de ellos.

Gracias a Internet se han construido muchas relaciones, algunas han funcionado y otras no. Si estás pasando por el momento en el que lo has dejado con una persona y no quieres volver a cruzártela en tu vida, ya sabes que estás de suerte, lo podrás tener bloqueado en tus aplicaciones de citas para empezar una nueva vida amorosa.

