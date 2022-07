Cómo usar la misma cuenta de Netflix en varios dispositivos

La época de vacaciones de verano ya está aquí y muchas familias comienzan a planear sus viajes turísticos. Algunos hogares deciden hacerlo por separado, pero quieren seguir disfrutando de sus series y películas en Netflix desde distintos dispositivos. Sin embargo, los planes de la plataforma en streaming solo permiten la conexión de un número limitado de aparatos conectados a la vez.

Los servicios que ofrece Netflix permiten que los internautas se conecten desde ordenadores, televisores inteligentes, portátiles, tablets y móviles. Dependiendo del plan contratado, puede haber 1, 2 o 4 aparatos viendo algo a la vez.

Por lo general, estos planes son suficientes, pero en vacaciones, con cada miembro de la familia en un destino turístico diferente, puede complicarse. Una opción es coordinarse con el resto de individuos con los que se comparte la cuenta, otra es pagar por un servicio que permita tener más usuarios conectados a la vez (si tienes los planes básico y estándar).

¿Cuáles son los distintos servicios de Netflix?

Plan básico (7,99 euros al mes): solo permite una pantalla viéndose a la vez, descargar desde un dispositivo y no está disponible en HD.

(7,99 euros al mes): solo permite una pantalla viéndose a la vez, descargar desde un dispositivo y no está disponible en HD. Plan estándar (12,99 euros al mes): permite dos pantallas conectadas a la vez, descargar desde dos dispositivos y está disponible en HD.

(12,99 euros al mes): permite dos pantallas conectadas a la vez, descargar desde dos dispositivos y está disponible en HD. Plan premium (17,99 euros al mes): permite hasta cuatro pantallas a la vez, descargar desde cuatro dispositivos y está disponible en Ultra HD.

En un principio, Netflix no deja compartir sus cuentas con personas no convivientes. No obstante, no es ninguna novedad que pocos son los que cumplen con esta norma. Por lo tanto, los miembros de un mismo hogar pueden compartir sus cuentas, aunque se encuentren de vacaciones en distintas partes.

Si 4 dispositivos conectados a la vez son pocos para una familia que se va de viaje por separado, lo ideal sería comunicarse para evitar conectarse a la vez o crear una nueva cuenta para el mes del viaje. A pesar de ello, sería extraño que todos decidiesen ver contenido en Netflix a la vez durante sus vacaciones.

