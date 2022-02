Cómo saber quién ha mirado mi perfil de LinkedIn

Recientemente, hemos conocido la noticia acerca de que Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha borrado su perfil de LinkedIn tras la polémica surgida durante los últimos días por su papel en la gestión de la compra de mascarillas en dicha Comunidad. El hermano de la presidenta tomaba esta decisión tras las continuas visitas a su perfil, donde podía leerse su cargo dentro de la empresa Artesolar.

¿Alguna vez te has preguntado “quién habrá visitado mi perfil de LinkedIn”? Si la respuesta es afirmativa y te pica la curiosidad, debes saber que cuando inicias sesión y abres tu perfil, en la parte superior derecha, en notificaciones, te aparecerán las personas que han visto tu trayectoria profesional y publicaciones.

Si accedes a tu perfil principal, podrás observar ‘Análisis’, un recuadro con tres datos que te aporta información sobre las visualizaciones del perfil, visualizaciones de la publicación y las apariciones en búsquedas. Selecciona el primer dato y entrarás a todos los usuarios que han visto tu perfil en los últimos 90 días.

Para acceder a la página, sigue estos pasos :

Ordenador : Haz clic en 'Quién ha visto tu perfil', a la izquierda de tu página de inicio de LinkedIn y debajo de la foto de perfil.

: Haz clic en 'Quién ha visto tu perfil', a la izquierda de tu página de inicio de LinkedIn y debajo de la foto de perfil. Móviles: Selecciona tu foto de perfil → ‘Ver perfil’ → ‘Quién ha visto tu perfil’ (ubicado debajo de la sección ‘Estadísticas).

El círculo rojo señala la opción que debes seleccionar para averiguar quién visita tu perfil. 20BITS

Si tienes una cuenta gratuita podrás ver hasta cinco resultados de quién ha visto tu perfil, la cantidad de personas que lo han visto en los últimos 90 días y el número de veces que has aparecido en resultados de búsqueda.

Aquellas personas que tienen una cuenta Premium pueden ver una información más detallada sobre los datos registrados. Existe la posibilidad de que no lo sepas, pero hay una extensión llamada ‘Profile Views: save who viewed my LinkedIn Profile’ que accede al historial completo con todos los usuarios de esta aplicación que han visitado tu trayectoria profesional.

