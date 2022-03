Si alguna vez has comprado en Wallapop y el producto que has recibido no era el que esperabas, tranquilo, desde 20Bits te queremos dar una serie de consejos para que puedas presentar tus quejas al vendedor.

Inconvenientes del proceso

Si se produce algún incidente mientras estábamos comprando o vendiendo, aparecerá un mensaje que indica que algo no va bien y que es necesario contactar con Wallapop a través de la opción ‘Contactar ahora’ para explicar el problema, además, la plataforma se encargará de solucionarlo.

¿Algo no ha salido bien en la venta?

Si la compra ha tenido éxito y no hay ninguna reclamación, Wallapop dará el visto bueno y en un plazo de tres días se recibirá el dinero de la venta.

Ante la situación de que el comprador no recoja el paquete después de 15 días en Correos o diez días en Seur, el producto se devolverá al remitente.

Si faltan datos de contacto, ambas partes recibirán un mensaje en el chat de Wallapop con una serie de indicaciones que deben seguir para realizar el envío.

Errores en las compras

En el caso de que el problema nazca en la realización de una compra, los motivos por los que se suele reclamar son:

En el anuncio ponía que el producto funcionaba pero no es así.

Se ha estropeado durante el envío porque ha recibido algún golpe.

El producto no es lo que verdaderamente se suponía que era.

En estas situaciones se debe devolver el producto a través de los siguientes pasos:

Abre la aplicación y el chat con el vendedor.

Debajo del botón ‘Todo ok’ hay un enlace que debes pulsar para explicar el motivo por el que no estás satisfecho con la compra.

Si el vendedor acepta la devolución, se creará una etiqueta de manera automática para que se pueda enviar el producto.

Una vez realizadas estas indicaciones, el dinero quedará reembolsado.

¿Qué pasa si el vendedor no acepta mi devolución?

Existe la posibilidad de que el vendedor no acepte la devolución, sin embargo, no está todo perdido porque aún queda la opción de presentar el caso al centro de soporte de Wallapop -la plataforma decidirá quién tiene razón-.

El vendedor del producto tiene un plazo de 72 horas para responderte, mientras que los tiempos de Wallapop son un poco inciertos.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.