Así puedes evitar que te etiqueten o mencionen en sorteos falsos de Instagram

Es algo muy habitual en Instagram que de repente veas que te han etiquetado en una foto y que no solo no conozcas al usuario, sino que tampoco sales en ella y lo que se ve es algún tipo de sorteo o producto.

Ya no solo el etiquetar, sino que también te mencionan y son lugares en los que no tienes por qué tener interés o simplemente por privacidad, no quieres que tu cuenta aparezca en ellos.

Las publicaciones de concursos y regalos gratuitos son un atractivo método por el que los ciberdelincuentes tratan de robar tus datos personales. Cada vez es más fácil caer en este tipo de estafa y su objetivo es que rellenes alguna clase de formulario, pero recuerda que ninguna marca seria te va a ofrecer algo ni de esa manera ni a cambio de nada.

Por ello, y para evitar tanto lo primero como lo segundo, te explicamos una manera sencilla de que no te etiqueten sin quererlo.

Dentro de Instagram, dirígete a tu perfil, pulsa en el botón de menú y cuando este se abra, selecciona la que pone ‘Configuración’. Dentro de esta, ve al apartado de ‘Privacidad’. Después, pulsa en la opción de ‘Publicaciones’, donde puedes realizar todos los ajustes necesarios en cuanto a los contenidos de las mismas.

Verás que aparece un menú en tu pantalla, acto seguido dirígete al apartado ‘Cómo pueden interactuar contigo los demás’ y luego pulsa sobre ‘Etiquetas y menciones’.

Una vez entres, seguramente tendrás como predeterminada la opción ‘Permitir etiquetas de cualquiera’. Para elegir quién puede etiquetarte en sus publicaciones, selecciona ‘Permitir etiquetas de las personas que sigues’, o, en cambio, ‘No permitir etiquetas’.

Para evitar que te mencionen: dirígete a ‘Configuración’ y dentro de esta al apartado de ‘Privacidad’. Selecciona la opción de ‘Menciones’ y aquí lo ideal es que pongas ‘Personas que sigues para que ningún extraño te mencione', o directamente elegir la opción 'Nadie' para que nadie pueda hacerlo’. La opción con la que más a gusto te sientas.

