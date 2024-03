Cómo desactivar 'el visto' de una conversación de Instagram en 3 simples pasos

Cada vez es más habitual el utilizar los mensajes directos de Instagram para hablar con amigos, familiares o cualquier persona, ya que ha mejorado bastante en ese sentido y, en esos términos, se puede parecer un poco más a la del WhatsApp, eso sí, salvando las distancias.

Decimos esto porque la aplicación de Meta está introduciendo nuevas funciones y, concretamente, una de las últimas es realmente útil si hablamos de la privacidad y que nadie pueda ver nuestra actividad dentro de un mensaje directo de la aplicación.

Eliminar el visto del mensaje directo de Instagram

Siempre que tenemos una conversación por mensaje directo en Instagram y no queremos o no podemos responder a un mensaje a la otra persona, le aparece como que lo hemos visto y muchas veces es incómodo porque se nos puede olvidar. También puede ser que simplemente queramos dejar de hablar con esa persona en ese momento porque no nos viene bien responder.

Cuando la otra parte abre la aplicación y lo lee, le aparece el mensaje de ‘visto hace un momento’. No solo puede causar algún tipo de malentendido o enfado a la otra persona, sino que además puede ver que estamos conectados y con la aplicación encendida, lo que nos quita privacidad. Por lo que, para evitar todos estos problemas, tenemos la opción de desactivar el mensaje de visto dentro del mensaje directo.

Esta opción ya llevaba operativa desde finales del año pasado, pero hay usuarios que se están dando cuenta ahora mismo de que se puede realizar y no se tarda prácticamente nada. Por ello, te mostramos los pasos que tienes que seguir para hacerlo y poder leer los mensajes sin miedo a que la otra persona lo sepa.

Entramos a Instagram y, en el apartado de mensajes directos, tenemos que abrir el chat que queramos y pulsar en el nombre del chat o del usuario.

Se abrirá el perfil del usuario y tenemos que pulsar en 'Privacidad y seguridad'.

Una vez ahí, veremos el apartado ‘Confirmación de lectura’, que tenemos que desactivar porque viene activada de manera predeterminada.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.