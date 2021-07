Cómo conseguir Spotify Premium gratis durante tres meses con tu cuenta de TikTok

¿Quién podría vivir sin música? Muchas personas tienen una banda sonora que suena de fondo mientras camina con los auriculares puestos en la calle o mientras cocina o se ducha. La música forma parte de la vida de varios, independientemente de sus gustos musicales.

A pesar de que siga existiendo la opción de los CD o de descargar canciones, la gran mayoría recurre a plataformas online para escuchar a sus artistas favoritos. No obstante, los anuncios a veces pueden resultar un incordio y, por esa razón, muchos deciden hacerse premium.

Para aquellos que todavía no saben si merece o no la pena pagar por no tener anuncios mientras escuchan sus playlists, TikTok y Spotify tienen una solución: han lanzado una promoción de 3 meses gratis de Spotify Premium.

La noticia ha llegado de la mano del medio Digital Music News al que TikTok le ha informado que la oferta solo será válida para los usuarios que anteriormente no hayan disfrutado del servicio de pago de Spotify.

Con respecto al acuerdo, Marc Hazan, vicepresidente y jefe global de desarrollo de negocios premium en Spotify ha aclarado que ambas compañías están muy satisfechas con su acuerdo. Además, ha señalado que la plataforma de música en streaming está construyendo una “comunidad diversa de fans” unida por el descubrimiento de nuevas canciones.

Por otro lado, David Núñez, responsable de crecimiento de TikTok en Europa ha explicado que con esta propuesta esperan que sus usuarios puedan disfrutar “aún más, de los artistas y canciones que han conocido en TikTok”.

La red social no solo ha unido fuerzas con Spotify. En enero también firmó un acuerdo similar con Apple Music para los usuarios de TikTok que usaran la app de iOS. Con esta otra oferta, Apple Music y TikTok daban 4 meses gratuitos del servicio premium de música en streaming.

¿Cómo conseguir los 3 meses gratis de Spotify Premium?

Las fechas para acceder a esta promoción empezaron el 12 de julio y durarán hasta el 25 de julio. Si a la hora de leer esta publicación te encuentras en este periodo de tiempo, es tan sencillo como seguir estos pasos:

Suscríbete a TikTok. Puedes hacerlo con tu cuenta de correo electrónico o con tu número de teléfono. Una vez hecho esto, debes ir a la pestaña ‘Yo’ que se encuentra en la esquina inferior derecha de la aplicación. Esta te enviará a tu perfil. Ahí, clica en el logo del tocadiscos con notas musicales que aparece arriba a la izquierda. Al realizar ese paso te redirigirá a la página web en la que está la oferta. Dentro del link deberás seleccionar el mensaje ‘Conseguir 3 meses gratis’ que está abajo del todo. Se abrirá la página de Spotify y las condiciones de la promoción: “Spotify Premium gratis durante 3 meses. Después, solo 9,99 € al mes. Cancelas cuando quieras”. Deberás clicar en el botón verde en el que pone ‘EMPEZAR’. Por último, pon tu cuenta de Spotify y disfruta de la oferta.

