Cierra RARBG, uno de los mayores sitios de descarga de torrents

Actualmente, es habitual que los internautas estén suscritos a algún servicio de contenido en streaming de pago, sin embargo, las descargas en Torrent siguen estando a la orden del día. La plataforma de piratería RARBG era una de las más utilizadas para ello, pero, después de lanzarse en 2008, ha dado su adiós definitivo.

RARBG daba acceso a series, películas y eventos deportivos de forma gratuita (a veces ilegal) en alta calidad, por lo que millones de usuarios en todo el mundo recurrían a su web de descarga. Al buscar la página, aparece un mensaje en el que informan que dejan de brindar sus servicios en Internet: "Hemos decidido cerrar nuestro sitio".

En su mensaje, el equipo de RARBG da explicaciones de las razones por las que han decidido despedirse de su trabajo. Una de ellas es que algunos empleados murieron por complicaciones de COVID-19 y otros todavía arrastran efectos secundarios que impiden que puedan dedicarse a lo que antes hacían.

Además, algunos miembros de RARBG están batallando en la guerra entre Ucrania y Rusia, en ambos bandos. A esto, se le suma el aumento del precio de la energía en los data center en Europa y la inflación que hace que sus gastos diarios "sean imposibles de cubrir".

"Ya no podemos administrar este sitio sin gastos masivos que ya no podemos cubrir de nuestro bolsillo –reconocen en el comunicado-. Después de una votación unánime, hemos decidido que no podemos hacerlo. Lo sentimos. Adiós".

