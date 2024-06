La aplicación de Google que cierra tras seis años de vida

Google no es solo su buscador. El gigante tecnológico tiene infinidad de aplicaciones bajo el paraguas de la marca, pero estas subdivisiones nacen y mueren con relativa facilidad.

Este lunes 24 de junio es la fecha oficial de 'fallecimiento' de una de esas aplicaciones, que Google estrenó hace ahora seis años, pero que cierra: Google Podcasts.

Tal y como recoge The Sun, los usuarios fueron advertidos del cierre con meses de antelación, y la versión estadounidense de la aplicación desapareció a principios de abril.

En septiembre del año pasado, el gigante tecnológico anunció que retiraría Google Podcasts en favor de YouTube Music en algún momento de 2024. Ese momento ha llegado.

La medida forma parte de los esfuerzos por convertir YouTube en un destino todo en uno para podcasts, música y vídeos.

Google ofrece a los usuarios la posibilidad de trasladar sus podcasts a YouTube Music, propiedad de Google. Con Google Podcasts Manager, los usuarios pueden transferir todos sus podcasts a la aplicación YouTube Music. Este servicio estará disponible hasta el 29 de julio.

La decisión de Google no ha gustado a muchos clientes, que no ven con buenos ojos mezclar distintas utilidades. "¿Por qué debería usar una aplicación que ni siquiera puedo usar con la pantalla apagada? No estoy viendo vídeos", se queja en Twitter uno de ellos.

"Intentar escuchar podcasts en la aplicación YouTube Music es, en el mejor de los casos, frustrante. Me encanta por la música, pero necesita mantenerse en su vía. Los podcasts necesitan su propio entorno", reflexiona otro.

"No quiero usar mi aplicación de música para podcasts. Las quiero separadas", dice una tercera opinión.