Buenas noticias para los usuarios de Netflix: llega un gran cambio para ver películas y series en el móvil

Es posible que ya estés acostumbrado o acostumbrada a aprovechar las descargas en Netflix; una función realmente útil para viajes o momentos en los que no tienes conexión a Internet o no quieres gastar datos de sobra pudiendo descargarte películas y capítulos de series y documentales previamente. El problema es que los usuarios de Netflix pueden quedarse a medias de la descarga sin querer. Pues bien, esto ya no será un problema.

Recientemente, Netflix ha anunciado la disponibilidad de una nueva función que mejora notablemente la opción de descargar contenidos en la aplicación: esta consiste en poder empezar a reproducir el contenido aunque no se haya descargado por completo.

La idea es empezar a ver el contenido aunque se pause la descarga. Obviamente, podremos ver hasta donde haya dado tiempo a descargarse.

Esta función busca mejorar la experiencia en aquellas circunstancias en las que el usuario intenta descargar una película o serie, pero la conexión no es muy buena, funciona con lentitud, se ha quedado sin datos móviles o no puede esperar a ver el contenido mientras se descarga.

En el momento en que el usuario vuelva a tener buena conexión, ya sea por datos o Wifi, podrá seguir viéndola mientras acaba de descargarse, según explica la compañía en un comunicado.

Solo hay que poner a descargar los contenidos que nos interesan y empezar a reproducirlos cuando queramos.

Aunque perderemos el sentido principal de esta herramienta de descarga: ahorrar datos de nuestra tarifa de Internet.

La nueva actualización de Netflix llega especialmente para todos los impacientes. 20BITS

Cuando se podrá usar la nueva función de descarga de Netflix

Netflix ha lanzado esta mejora en la función de descarga de manera escalonada y limitada. Ya está disponible para los usuarios de Netflix en móviles y tabletas con sistema operativo Android. Los usuarios de iOS, sin embargo, tendrán que esperar un poco más. Netflix asegura que van a empezar a probar esta función ahora con ellos, por lo que aún puede retrasarse varias semanas antes de estar disponible para todos.

