Averigua quién te deja de seguir en Twitter

Perder seguidores es una preocupación para muchos usuarios, aunque si hay algo que realmente nos genera ansiedad, es saber quiénes son los que lo han hecho. En caso de que seas usuario de Twitter, es posible conocer la identidad de los seguidores que perdemos.

Es verdad que esta herramienta no se encuentra incluida dentro de la propia red social, pero sí que existen otros métodos que nos permiten conocer esta información. Si te has planteado entrar en la lista de tus seguidores y buscar aquellos que han desaparecido, puede no ser del todo práctico.

Por ello, el primer consejo para conocer quién no ha dejado de seguir, en caso de que no tengas un gran número de seguidores puedes fijarte en la lista de 'Siguiendo' y mirar cuáles son las personas que te siguen.

Una vez que hayamos hecho esto, comprobando aquellos que no te sigan de vuelta, es posible que des con la clave de saber quiénes te han dejado de seguir. Además, si sospechas de que una determinada cuenta ha podido dejar de seguirte, es tan sencillo como verificarlo.

Si ves que ninguna de estas opciones es útil en tu caso, lo mejor será recurrir a aplicaciones de terceros que ofrezcan la información sobre las personas que han dejado de seguirte. Para ello hay muchas aplicaciones aunque una de las más destacadas en este sentido es Unfollower Stats.

Esta app es gratuita y te muestra gráficos de lo más interesantes y entre todos los datos, puedes ver las personas que te han dejado de seguir aunque con la desventaja de que solo podrás conocer aquellas que lo hayan hecho cuando ya tenías descargado el servicio.

Se trata de una aplicación de lo más útil no solo por conocer tus unfollowers sino porque ofrece otros datos de lo más interesantes que pueden venirte bien en caso de que quieras profesionalizar más tu cuenta.

Si esta herramienta no te convence, tienes otras muchas opciones como Analyzer for Twitter que te dará la misma información. Es también muy fácil de usar y tendrás aquí una segunda buena opción para que puedas conocer el nombre de las cuentas que te han dejado de seguir.

