Averigua cómo chatear en WhatsApp con aquellos contactos que no tengas guardados

El popular servicio de mensajería instantánea WhatsApp nos ofrece muchas facilidades, pero, a veces, nos lo pone un poco complicado cuando se trata de hablar con los números que no tenemos guardados en la agenda. Esto que, aparentemente, parece tan simple, ha sido una de las últimas mejoras que ofrece la app en los dispositivos Android.

En algún momento, todos nos hemos visto en la situación de tener que iniciar una conversación con un número que no teníamos guardado y esto, podía resultar ciertamente un problema hasta que con la última beta de WhatsApp aplicada para Android en su versión 2.22.8.11, habrá un menú para iniciar un chat con una persona que tenga esta aplicación.

Hasta ahora, cuando tú querías chatear con una persona que no tenías agregada no nos daba opción, sino que teníamos que agregarle primero para poder comenzar una conversación. Con este sencillo cambio en el menú, no será necesario hacer tantas cosas para entablar una conversación con nuestros contactos no agregados.

Además, cuando en la antigua versión pinchábamos en el número que no teníamos agregado, Android nos daba o bien la opción de llamar a esa persona o la de agregarlo a contactos. Si tuviésemos un dispositivo iOS, el móvil nos hace llamarlo de forma directa.

Con esta sencilla actualización nos aparecerá la opción ‘Chatear con (…)’ con la que abriremos directamente una conversación con el número no agregado que nos interese. Para acceder a este menú, deberemos pulsar sobre un número que haya sobre un chat, ya que suele ser la situación más común en la que nos encontremos con la necesidad de hablar con alguien que no tengamos agregado.

La única pega para poder acceder a esta función es que es necesario que nos envíen el número o que nosotros lo mandemos, puesto que esto no funciona si tocamos dentro de un grupo un determinado contacto. A pesar de que a la aplicación le quede mucho aún por hacer en este sentido, este pequeño avance va a facilitar las cosas a los usuarios de Android.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.