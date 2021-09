Atento: WhatsApp dejará de funcionar en estos móviles a partir del 1 de noviembre

WhatsApp, la app de mensajería más popular del mundo, sigue avanzando en su camino y con ese avance vienen nuevas y más refinadas actualizaciones para la aplicación.

A medida que el servicio mejora, muchos dispositivos antiguos se quedan ‘demasiado cortos’ para sus funcionalidades, de manera que WhatsApp inevitablemente deja de ser compatible con ellos. Esta es una noticia habitual y hoy de nuevo volvemos a contarte en qué móviles dejará de funcionar la app de mensajería.

Según ha publicado la propia compañía, WhatsApp dejará de ser compatible con los móviles que tengan el sistema operativo Android Ice Cream Sandwich -versión 4.0.4 y anteriores- a partir del 1 de noviembre de este año 2021.

Hasta el momento, WhatsApp requería utilizar como mínimo la versión 4.0.4 Ice Cream Sandwich de Android, pero ahora pasa a necesitar al menos el uso de Android 4.1 Jelly Bean o posteriores, como ha informado la compañía a través de su página de soporte.

De esta manera, la aplicación de mensajería deja de ofrecer soporte desde el 1 de noviembre de 2021 para este sistema operativo de Android, cuya última versión estable se lanzó en junio de 2012. Esta actualización en las compatibilidades del sistema operativo responde no solo a un tema de seguridad, sino que permite “una mejor experiencia”, explica la compañía.

WhatsApp ha recomendado a los usuarios afectados por esta decisión cambiarse a un dispositivo compatible con las versiones soportadas por la app o guardar su historial de chats antes del 1 de noviembre.

Recordemos que en marzo, WhatsApp también retiró su soporte de iOS 9, lo que significa que la aplicación dejó de actualizarse en el iPhone 4S y todos los móviles de Apple anteriores a este.

¿Qué móviles se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de noviembre?

No te alarmes demasiado, porque si has ido actualizándote en los últimos años no tienes mucho de qué preocuparte: los móviles que se quedan sin WhatsApp no son precisamente los más nuevos del mercado y son dispositivos que pocos usuarios tienen ya.

Algunos de los modelos que se verán afectados han sido móviles muy populares... aunque, claro, vendidos en 2012 y 2013. Por ejemplo, el Sony Xperia Arc S. A este se suman el Lenovo A660, el Huawei Ascend G615, el Honor 2, el ZTE Grand X Pro y el Huawei Ascend P1 LTE.

¿Por qué me quedo sin WhatsApp?

Como digo, el servicio de mensajería propiedad de Facebook es cada vez más sofisticado y cuenta con funcionalidades que necesitan cada vez mayor potencia. Por citar algunas de las que pronto llegarán, enseguida podremos escuchar audios antes de enviarlos, reacciones a los mensajes con emojis o tener un modo multidispositivo para poder conectar nuestra cuenta en varios dispositivos a la vez. Todo ello exige equipos con mayores prestaciones.

