¿Quieres saber cómo te tiene guardado en el móvil tu ex o tu vecina? Con este truco de WhatsApp, puedes

¿Te gustaría saber el nombre que te han puesto tus contactos en WhatsApp? Si tienen emoticonos, si ni siquiera te han agregado, si han puesto tu nombre o también tu apellido.

Para algunos, la forma en la que guardamos a las personas en nuestra agenda de contactos dice mucho de nuestra relación con ellos (cosa que dudo), pero supongo que siempre será mejor ver que la persona que te gusta te ha guardado como 'Alba' y un emoticono de un corazón, a ver un 'Alba Castillo', ¿verdad?

Probablemente, si hablamos de alguien de confianza no tengas ningún reparo en preguntarle directamente, pero quizá quieres conocer este dato sin necesidad de preguntarle o mirarle el móvil, cosa que no recomendamos.

¿Cómo se hace?

Se trata de un truco que se hace desde la propia aplicación, sin necesidad de descargar cualquier otro servicio. De hecho, la única herramienta a utilizar es un poco de picardía e ingenio, ya que lograremos esta información a través de la persona con la que hablemos.

De este modo, lo que hay que hacer es entrar en WhatsApp y abrir el chat de la persona cuya forma de guardar nuestro nombre nos dé curiosidad. Acto seguido, hay que pedirle a esa persona que nos pase nuestro contacto en la conversación (aquí entra tu imaginación, invéntate una excusa para necesitar esa información).

Para ello, nuestro contacto (que no debe saber este truco, porque entonces podría sospechar enseguida) debe pulsar en el dibujo con forma de clip (para adjuntar) que se sitúa en la parte inferior derecha del chat, y pulsar sobre 'Contacto'. Ahí, deberá buscar nuestro nombre y compartirlo. Acto seguido, veremos cómo nos llama esa persona.

Otra alternativa menos arriesgada

Otra cosa que puedes hacer es 'compincharte' con alguien que también tenga su contacto y que esa persona sea la que le hable con la excusa de que ha perdido tu número de teléfono. Cuando esa persona le pase tu contacto, también aparecerá tal y como te tiene a ti agregado. Con este método será más difícil levantar sospechas y podrás pedirle a tu cómplice que te diga cómo te tiene agregado.

¿Merece la pena?

Solo se me ocurre de alguien usando este truco en casos en los que dos personas se gusten y quieran saber cómo se tienen agregadas para dar el paso o saber si un corazón en su nombre significa algo más. Actualmente empleamos los emoticonos para todo, podemos poner un corazón a una persona que no significa que automáticamente la queramos muchísimo, y, por el contrario, puede ocurrir que las personas a las que más queremos no las tengamos agregadas de ninguna forma especial o tengamos algún emoticono secreto como algún animal.

Por lo que, en conclusión, este truco no te sacará de ninguna duda, pero sí que hará dudar a la persona a la que le pides que te pase su contacto, ya que le dejarás un poco descolocado.

