Así puedes crear tus emojis personalizados para WhatsApp o Telegram

Los emoticonos predeterminados que ofrecen los servicios de mensajería a veces no son suficientes para expresar todo aquello que queremos decir. A causa de ello, a veces un mensaje por WhatsApp o Telegram, por ejemplo, puede malinterpretarse.

Con el objetivo que esto no ocurra, los usuarios pueden utilizar aplicaciones que permiten crear sus propios emojis o stickers. Las apps más conocidas y seguras para usar son Bitmoji y el teclado de Google GBoard.

Crear stickers con Bitmoji

Disponer de una gran variedad de emoticonos personalizados pueden ayudar a mostrar esa aparente cercanía entre los interlocutores incluso en la distancia. Con plataformas como Bitmoji esto es posible.

Esta aplicación está disponible tanto para iOS como para Android de forma gratuita y su modo de empleo es muy sencillo. Lo que Bitmoji permite es desarrollar stickers con expresiones, palabras o frases cotidianas para interactuar de manera más divertida a través de redes sociales.

Para crear los stickers, el usuario debe elegir su género y realizar una fotografía para que el algoritmo cree un personaje con un aspecto similar.

No obstante, el sistema puede no acertar con el resultado. Para estos casos, la app permite que el usuario retoque al avatar para aproximarlo más a sus rasgos físicos, como el tono de piel, el color de los ojos, las facciones del rostro, etc. Además, esta plataforma también deja que el usuario elija la vestimenta que más se adapte a sus gustos.

Una vez terminada la personalización del avatar, el usuario puede descargar decenas de situaciones para crear stickers con su rostro. Estos pueden encontrarse en el apartado de emojis del teclado.

Crear stickers o emojis con GBoard

Esta plataforma es el teclado de Google que viene configurado en muchos dispositivos móviles. GBoard está disponible tanto en Android como en iOS y permite crear stickers o emoticonos personalizados para aplicaciones de mensajería.

A través de GBoard, los usuarios pueden crear emojis con unos rasgos similares a los de su cara y compartirlos con sus familiares y amistades.

Si un usuario quiere tener emoticonos con su cara, deberá asegurarse de que el teclado de Google lo tiene como predeterminado en los ajustes de su dispositivo. Una vez hecho esto, deberá entrar en un chat (como WhatsApp) y clicar sobre el icono de cara sonriente.

En ese momento, aparecerá en la barra de mensajes otro dibujo con otra cara sonriente. Al clicar encima de ella, el dispositivo se redirige a la cámara frontal del móvil y el usuario deberá sacarse una foto.

Después de esto, GBoard creará tres tipos de miniaturas que se podrán personalizar como ocurre con Bitmoji. Cuando el avatar se guarda, el usuario puede comenzar a usarlo con quien quiera.

El teclado de Google también permite crear combinaciones de emojis. GBoard

Con GBoard también se pueden combinar los emojis que ya existen:

Abre cualquier aplicación compatible con la plataforma.

con la plataforma. Accede al panel de emojis del teclado de Google.

del teclado de Google. Selecciona dos emojis diferentes y deja que aparezca una serie de combinaciones con base en los escogidos.

y deja que aparezca una serie de combinaciones con base en los escogidos. Elige el emoticono que más te convenga y envíalo.

