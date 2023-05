Estas son las apps para llevar tus tarjetas y documentos imprescindibles en el móvil

Las prisas no son el mejor acompañante antes de salir de casa. Entre el móvil, la cartera, las llaves y otras cosas que puede que necesites en tu día a día cuando te diriges a la calle, no son pocas las veces que se nos olvida algo. Para aquellos que suelen dejarse algo, pero que siempre llevan el smartphone encima, tienen la posibilidad de digitalizar su documentación y sus tarjetas bancarias.

El teléfono se ha convertido en una extensión de nuestras extremidades que se utiliza como superherramienta. Puede emplearse para chatear y hacer fotos, como calculadora o mando del televisor, para leer o ver vídeos, etc. Una de las funciones que nos puede salvar de más de un apuro son las de almacenar billetes de un viaje, tarjetas de fidelidad, documentos de identidad e incluso tarjetas de crédito o débito.

Paga con el móvil

La mayoría de las aplicaciones del banco cuentan con una función para pagar desde el móvil con tecnología NFC. También se puede utilizar Google Pay, Apple Pay o Samsung Pay. Con estas posibilidades, los usuarios pueden pagar con su teléfono como si se tratase de un datáfono.

En el caso de que puedan pedirle a un amigo que pague por ti un producto o una compra, existe la opción de devolverle el dinero con un Bizum, compatible con la mayoría de los bancos. Eso sí, es mejor que la compra no supere los 20 euros, porque entonces el servicio cobra intereses por la transacción.

Tarjetas de fidelización

Los supermercados, las gasolineras, compañías telefónicas o tiendas de ropa, belleza o similares suelen recurrir a la estrategia de ofrecer descuentos o ventajas a sus clientes registrados. Esto lo hacen para conseguir que las personas se fidelicen a la marca, ya que, a medida que más gastan, más beneficios pueden conseguir.

Ve al médico sin llevar la cartera

Algunas comunidades autónomas, como Madrid, disponen de tarjetas sanitarias virtuales. De este modo, si tienes una urgencia y no tenías la tarjeta encima, puedes ir directamente sin pasar por casa.

MiDGT

La aplicación, además de ofrecer información sobre las carreteras, también permite guardar los permisos de conducir sin necesidad de llevar la tarjeta física encima. Para ello, los usuarios deben estar registrados en el sistema Cl@ve.

Viaja sin imprimir nada

Antes, lo más normal es que para adquirir el billete para un viaje los usuarios fuesen a una agencia o a la propia estación de transporte. Sin embargo, gracias a Internet, se puede comprar desde casa y descargar el boleto en el móvil, sin necesidad de utilizar una impresora.

También se pueden usar tarjetas de transporte público digitales, en el caso de que existan. Los abonos sirven para que los habitantes de una zona paguen menos en sus desplazamientos sin tener que recurrir al coche personal. Sin embargo, ocupan un espacio en la cartera que puede quitarse con el teléfono.

Tu identificación siempre contigo

Si te confunden habitualmente con una persona menor de edad, es posible que siempre lleves tu DNI a mano. Sin embargo, hay quienes no siempre se acuerdan de llevarlo encima y el carnet de identidad es muy importante. Por ese motivo, si no quieres tener que cargar con la cartera siempre, lo ideal sería usar la aplicación DNIe (DNI electrónico). No obstante, la plataforma está todavía en desarrollo, pese a que prometieron que estaría antes de 2022.

