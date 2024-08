¿Harto de rechazar cookies? Esta función nueva de Safari oculta las molestas ventanas emergentes

Apple añade una nueva función a su navegador Safari, llamada 'Control de distracciones', para eliminar los elementos que distraigan a los usuarios mientras navegan por Internet, como las ventanas emergentes de preferencias de cookies, los banners de suscripción o los vídeos de reproducción automática, entre otros.

Dicha novedad se ha dado a conocer con la quinta versión beta de iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia, además, se puede utilizar para ocultar contenido estático en una página. No obstante, el diario especializado MacRumors destaca que no es un bloqueador de anuncios y que no se puede emplear para ocultar anuncios de forma permanente, debido a que la publicidad volverá a aparecer cuando se actualice la web porque la función no fue creada para elementos de una página que cambian con regularidad.

Cómo funciona el ‘Control de distracciones’ de Apple



Para utilizar 'Control de distracciones', el usuario tiene que abrir el 'Menú' de la web, seleccionar 'Ocultar elementos que distraigan', elegir un área que desee ocultar y, posteriormente, el contenido elegido permanecerá oculto. Además, se puede usar la opción 'Mostrar elementos ocultos' yendo al campo de búsqueda de Safari para ver instantáneamente todos los elementos ocultos en una página.

MacRumors indica que "los usuarios de iPhone, iPad y Mac deben optar por ocultar elementos en la página y Apple dice que no se oculta nada que no se seleccione de forma proactiva".

Por otro lado, la configuración de 'Control de distracciones' no se sincroniza de un dispositivo a otro, por tanto, se deben ocultar los elementos de un sitio web en cada uno de los aparatos electrónicos de la manzana mordida.

Disponibilidad

'Control de distracciones' está disponible en las quintas versiones beta para desarrolladores de iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia, y pronto debería estar disponible para los evaluadores beta públicos.

Además, MacRumors agrega que 'Control de distracciones' es una de las nuevas funciones que Apple está introduciendo en Safari, y se suma a otras opciones como la herramienta 'Highlights' para que aparezca rápidamente la información que quizás quieran ver los usuarios en un sitio web, la interfaz rediseñada de 'Reader' con tabla de contenidos y resúmenes, y el visor de vídeo que elimina las distracciones al mirar un video en una página.

