Apple Music actualiza todo su catálogo musical para ofrecer una alta calidad y sin pérdidas

Cada vez son más las compañías que apuestan por la música por streaming de calidad. Un ejemplo es Apple Music, que hace unos meses se comprometió a que todas las canciones de su plataforma estarían en formato sin pérdidas y Dolby Atmos (sonido envolvente), y ha cumplido con parte de su promesa de hacerlo antes de que finalizase el 2021.

Apple anunció que había logrado su propósito de ofrecer su música con Lossless ayer 28 de diciembre y no, no se trataba de una inocentada. En EEUU, las bromas se gastan el 1 de abril y no el Día de los Santos Inocentes, por lo que su noticia era totalmente cierta.

Cuando la empresa anunció que su actualización ofrecería una calidad superior, los clientes se quejaron de que los auriculares oficiales de Apple, los AirPods, no podían transmitir contenido Lossless. Ni siquiera los AirPods Max, que son mejores que los originales y cuestan 500 euros, son capaces de transmitir en Lossless.

Para poder aprovechar las canciones en Lossless con los cascos, los usuarios deberán emplear una conexión con cable. Además, también deberán actualizar sus dispositivos a sus últimos sistemas operativos: iOS 14.6, iPadOS 14.6, macOS 11.4 o tvOS 14.6 o posterior.

A pesar de que Apple haya actualizado su catálogo musical, sus desarrolladores deben seguir trabajando para que la marca logre todos sus objetivos en cuanto a su calidad. Su próximo reto es ofrecer otras ventajas a su música, como Dolby Armos o Hi-Res Lossless.

Los consumidores de Apple podrán disfrutar de una mayor calidad de audio en sus canciones favoritas. Eso sí, con los auriculares conectados con cable o sin cascos.

