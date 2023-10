¿Qué ha sido de Gas? La app viral que nació para decirse cosas bonitas y que fue acusada de tráfico sexual

Uno de cada tres adolescentes en España hace un uso "problemático" de Internet y las redes sociales que puede llegar a afectar en el día a día por impactar en el bienestar y la satisfacción con la vida, según el informe 'Impacto de la Tecnología en la Adolescencia, Relaciones, Riesgos y Oportunidades' de UNICEF España.

Por si no lo sabías, el origen de este mal está en el ciberacoso, debido a que el 42% de los encuestados asegura haber recibido alguna vez mensajes de contenido erótico o sexual sin su consentimiento e incluso insultos. Pero para evitar estas acciones malintencionadas, en agosto del año pasado, se creó la aplicación móvil Gas que animaba a los adolescentes a decirse cosas buenas entre ellos.

Esta plataforma nació con el objetivo de mejorar la autoestima de los jóvenes para "hacerlos sentir más amados consigo mismos", además, lideró el primer puesto de las apps más descargas en Estados Unidos durante varias semanas.

¿Qué es la aplicación Gas?

Como hemos mencionado anteriormente, Gas es una aplicación que anima a hacer comentarios bonitos sobre otros jóvenes, teniendo en cuenta que los usuarios responden de forma anónima a múltiples preguntas -aunque pueden recolectar monedas para descubrir quién responde a ciertas cuestiones sobre ellos-.

Esta red social está dirigida a los menores de edad, tiene una interfaz básica, ofrece interacción limitada entre los internautas, todas las preguntas son positivas, sigue la premisa de crear una comunidad sana e incluso se pueden crear listas de amigos.

Además, respecto a la privacidad, los datos de ubicación solo se usan una vez al registrarse e incluso la información de los adolescentes no se almacenan en los servidores. Sin embargo, algunos padres se han empezado a preocupar por su funcionamiento.

Interfaz de la aplicación Gas. Gas

Gas fue acusada por "tráfico de menores"

Un joven estadounidense afirmó a The Wall Street Journal que la aplicación estaba orientada al "tráfico sexual", sin embargo, la fundadora de Gas, Nikita Bier, señaló que esta plataforma nunca había estado vinculada al "tráfico de personas", debido a que "tiene funciones limitadas, no rastrea la ubicación de los usuarios y no puede usarse para enviar mensajes a alguien. Es una app de encuestas básicas que permite a los usuarios votar de forma anónima sobre cumplidos preestablecidos para enviarlos a conexiones mutuas".

No obstante, este rumor sigue siendo omnipresente, debido a que Bier y su equipo empezaron a recibir una "inundación de malas críticas" al recibir reseñas de este tipo:

"Si tienes esta aplicación, ¡bórrala ahora! Dicha app está destinada al tráfico de niños ; casi 30 niños han desaparecido".

; casi 30 niños han desaparecido". "Esta aplicación trata de tráfico sexual de adolescentes y niños. Más de 50 niños han desaparecido en Ohio".



Por si fuera poco, los adolescentes publicaron vídeos en TikTok y Snapchat diciendo que la aplicación traficaba con menores y, ante dicha situación, la Policía de Piedmont (Oklahoma, Estados Unidos) emitió un comunicado advirtiendo a los padres sobre el uso malintencionado de esta aplicación. Sin embargo, al rato de publicar el aviso, el jefe de policía de Piedmont, Scott Singer, habló con el director ejecutivo de Gas y determinó que era una publicación falsa, por consiguiente, informó a las escuelas del país de que "cualquier publicación al respecto era falsa".

Entonces, ¿qué ha pasado con Gas?

Tras estos rumores falsos, Gas ha intentado combatir la desinformación de forma proactiva, asimismo, envió notificaciones automáticas a todos los usuarios sobre seguridad y creó un centro de seguridad con información y recursos sobre la plataforma.

Por otro lado, una reseña de Bark indica que "la mayoría de las encuestas sobre Gas son inofensivas y divertidas, y una gran parte de estas encuestas tratan sobre animarse y reconocer a sus amigos". Agregando que "para los estudiantes de secundaria, la aplicación Gas no es terrible, pero son quienes mejor conocen a su hijo. No es tan peligroso como otras aplicaciones como Snapchat o sitios web como Omegle. Sin embargo, tenga en cuenta que puede causar estrés y ansiedad al descubrir quién le gusta, e incluso puede provocar acoso cibernético si se usa de manera nefasta".

