Esta curiosa aplicación convierte tu móvil en un walkie-talkie y se está haciendo viral entre adolescentes

TenTen es una startup francesa que se ha vuelto viral con una aplicación de walkie-talkie que permite a los adolescentes enviar mensajes de voz a sus amigos cercanos e incluso cuando su teléfono está bloqueado.

Ha sido descargada un millón de veces en Francia y ha registrado desde su lanzamiento más de seis millones de descargas en todo el mundo, tanto en Android (llego en abril de este año) como iOS (desde 2022). Así es como funciona.

TenTen, la app que transforma tu móvil en un walkie-talkie

Podríamos decir que esta aplicación es considerada como una red social, ya que se necesita una cuenta en la plataforma y amigos que la usen para hablar con ellos. Pese a ser una app que transforma tu móvil en walkie-talkie, no deja hablar en abierto. Es decir, todos los diálogos se tienen que realizar en ámbito privado y quienes participen tiene que dar su autorización.

Para crearse una cuenta puedes registrarte con Google, TikTok o correo electrónico. La aplicación te pide acceso al micrófono, los contactos y a las notificaciones. Permisos lógicos tratándose de una app por la que te comunicas con solo audio. Destaca sobre todo su privacidad, ya que las conversaciones son efímeras (todo lo que se habla desaparece) y no pueden escucharlas porque ni siquiera las almacenan.

TenTen App TenTen

TenTen reproducirá cualquier audio que le llegue del miembro del grupo, independientemente de si está en primer plano o si se está utilizando otra aplicación, incluso si la pantalla está apagada. Eso sí, tiene un modo de no molestar que aparecerá al resto de los usuarios. Esto hará que los mensajes no suenen en ese teléfono. Cada vez que alguien hable saltará una notificación, pero no se podrá recuperar si no se escucha.

En cuanto a su interfaz, es bastante simple, ya que simplemente hay un botón que pone ‘push to talk’, los amigos que se unen al chat de la conversación y algún que otro detalle. En este aspecto sí que es prácticamente igual de simple que un walkie-talkie. Puede utilizarse para cualquier grupo de trabajo, organizar cualquier otra sesión privada, entre otros usos.

