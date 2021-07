Android 12 permitirá a los usuarios probar los juegos mientras se están descargando

Google ha anunciado otra característica para su futura actualización de Android 12, se trata de una nueva función que consiste en jugar a los juegos mientras se están descargando en la Play Store. Es decir, si la aplicación pesa demasiado, no hará falta que esperes durante los minutos que se indiquen, ya que existirá la posibilidad de comenzar a jugar antes de que finalice la descarga.

Esta idea nombrada ‘Play as you download’ está instalada en varias tiendas de juegos en línea para que los usuarios no necesiten descargar la app de manera completa para empezar a probarla. La espera que normalmente solemos hacer se debe a que los recursos gráficos del juego son los archivos más pesados de la descarga.

Es importante destacar que esta innovación funciona con juegos que emplean el sistema ‘Play Asset Delivery’ para hacer actualizaciones automáticas y reemplazos de los archivos.

De momento tendrás que esperar un poco más para disfrutar de esta actualización, debido a que se trata de una función exclusiva de Android 12 que pertenece al nuevo sistema de archivos virtual de Linux que ha sido nombrado como ‘Incremental FS’.

Asimismo, Google lo describe como un “propósito especial que permite la ejecución de un programa mientras sus archivos binarios y de recursos todavía se descargan de forma perezosa a través de la red, USB, etc”.

Ya se intentó hacer una idea similar

Anteriormente, Google intentó reducir los tiempos de descarga con ‘Google Play Instant Apps’ porque agregaba el botón de ‘probar ahora’ a las aplicaciones que eran compatibles en la Play Store. Dicha función ofrecía usos correctos e iniciaba de manera instantánea un juego para hacer pequeñas demostraciones.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.