Amazon elimina las voces de famosos como sustitutas de Alexa, incluso a quienes ya las habían comprado

Amazon lanzó en 2019 una opción para Alexa que permitía a sus clientes cambiar la voz a su asistente por la de famosos a cambio de un pequeño pago. El proyecto siguió adelante y, poco a poco, se fueron introduciendo más voces de personas de renombre, sin embargo, la compañía ha anunciado que la función dejará de estar disponible.

La propuesta de usar voces de celebridades comenzó con la de Samuel L. Jackson. Los usuarios podían pedir al actor que le informase de qué tiempo hacía hoy, que le contase un chiste o que le explicase que significaba cierta palabra, como se hace con Alexa.

Su voz podía adquirirse por 4,99 dólares y cuenta con 96.258 valoraciones con una media de 4 estrellas. Ahora, si se busca su voz en Amazon, la web notifica que "ya no está disponible". Además de su voz, también se añadió las de Shaquille O'Neal y Melissa McCarthy que tampoco se pueden comprar ya.

La firma no ha explicado las razones que le han llevado a tomar la decisión de prescindir de las voces de famosos. No obstante, el servicio no tenía mucho éxito. Aparte de las casi 100.000 valoraciones de Samuel L. Jackson, las otras dos no alcanzaban las 5.000. Asimismo, solo había tres y, desde 2021, no parecía que fuesen a realizar más novedades.

En la web de Amazon, se avisa que los que ya hubiesen comprado las voces para Alexa podrán disfrutarlas hasta abril de 2023. Esta fecha se debe tratar de un error porque Eric Sveum, portavoz de Amazon, ha aclarado en The Verge que podrán seguir escuchando la voz de Jackson hasta el 7 de junio y la de McCarthy y Shaq hasta el 30 de septiembre.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.