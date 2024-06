Adiós al spam: estos son los consejos para dejar de recibir mensajes basura al correo electrónico

No nos paran de llegar, uno tras otro, los conocidos correos basura o spam, procedentes de España o de cualquier otro país, son normalmente un incordio para cualquier usuario. Y es que, estar esperando un correo electrónico importante y que solo lleguen mensajes que no deseamos no es de buen gusto para nadie.

Pero como siempre se dice "a grandes males, grandes remedios", y es que los correos basura tienen los días contados si se siguen estas recomendaciones. Desde marcar como spam los mensajes que no nos interesan hasta cancelar la suscripción de aquellas webs que ya no consumimos. Estas son algunas de las soluciones para acabar con el ruido en la bandeja de entrada.

Marcar como spam o informar de correo no deseado

Correo electrónico iStock

Aunque es la menos aconsejable para quienes les agobia, la idea de ver la bandeja de correo no deseado llenarse cada día más, es una buena opción para salir de un apuro cuando no se dispone de mucho tiempo. Esta alternativa consiste en marcar como spam esos correos que no queremos recibir para que, de esta forma, todos los que lleguen detrás vayan automáticamente a la bandeja de correo no deseado.

Cancela la suscripción

La newsletter de 20deCompras ofrece la mejor selección de ofertas. Canva / 20deCompras

Es hora de cancelar la suscripción en esas páginas webs que pidieron tus datos para mandarte ofertas que ya no te interesan. Los correos publicitarios que ya no consumes y que ya no tienen cabida en tu bandeja de entrada se tienen que acabar. Solo tienes que abrir uno de los mensajes y buscar la opción de cancelar la suscripción, que suele aparecer al final de cada mensaje. De esta manera, ya no recibirás ningún correo no deseado más.

Adiós al ruido que generan las newsletters

Ejemplo de newsletter Getty Images

Las newsletters pueden ser muy útiles para mantenernos informados, pero estar suscritos en demasiadas puede hacer que la entrada al correo electrónico sea verdaderamente agobiante y dar lugar a la conocida fatiga del correo electrónico. Por eso, es el momento de hacer una criba y eliminar aquellas que ya no nos interesan. Si llevas más de unos meses sin consultar una newsletter es hora de darte de baja.

La opción más eficaz: bloquear

Pantalla desde el móvil del bloqueo de un remitente 20 Minutos

Si hay un remitente en concreto del que ya no quieres recibir ningún correo más, lo mejor es bloquearle. De esta forma, tu bandeja de entrada dejará de recibir sus mensajes y podrás disfrutar de una navegación más apacible. Para ello solo tienes que seleccionar uno de sus correos, buscar tres puntos en la parte de arriba y seleccionar la opción "bloquear remitente".

Está claro que todas estas opciones nos llevaran un poco de tiempo, pero son necesarias si queremos acabar con decenas de mensajes sin abrir en el correo electrónico, incluso evitar cualquier estafa. Dedicar unos minutos del día a la limpieza de nuestra bandeja de entrada nos permitirá tener menos ruido visual y localizar los mensajes que más nos interesen con mayor claridad.

