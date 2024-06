Adiós Bizum: cómo dar de baja la cuenta y todo lo que tienes que saber antes de hacerlo

La llegada de Bizum a España hizo que las transferencias bancarias se quedaran anticuadas. La entrada de la aplicación a nuestras vidas fue un gran avance, puesto que con ella se puede tanto mandar como solicitar dinero a otras personas de manera muy sencilla, cómoda y gratuita. No obstante, hay quienes, cansadas de las tecnologías, prefieren volver a sistema habitual y prefieren darse de baja después de un tiempo.

Bizum se ha extendido por todo el mundo facilitando los pagos, por ejemplo, cuando se va a comer con amigos y paga una persona. Su rápida propagación ha hecho que hasta los comercios hayan incluido este método de pago en sus tiendas online. El problema llega cuando la plataforma no se usa o no termina de satisfacer todas las necesidades. Hay muchos usuarios que dejan su cuenta sin utilizar, pero deben saber que existe una manera de darse de baja del servicio.

Antes de saber el procedimiento para darse de baja de Bizum, hay que tener en cuenta algunos aspectos importantes. Lo primero de todo es que, como es lógico, no se podrá enviar ni recibir dinero de manera gratuita y al momento. Además, se eliminará el histórico de las transacciones que se han realizado. Este punto puede llegar a ser un problema para esas personas que necesitan tener constancia de esos envíos o recepciones para la Declaración de la Renta.

Por otro lado, desactivar y eliminar una cuenta de Bizum son acciones diferentes. En el supuesto de que se quiera desactivar, la acción implica que se detendrá de forma temporal el uso de esta aplicación. No se podrá enviar ni recibir dinero, pero la información y datos personales seguirán almacenados.

Mientras que si se opta por eliminar la cuenta, se borrarán los datos personales y la cuenta de esta plataforma. Una vez eliminada, no se podrá recuperar y se tendrá que abrir una nueva en el caso de querer volver.

Cómo darse de baja de Bizum

Existen varias formas de darse de baja de Bizum. Como todo el mundo sabe, esta aplicación está asociada a la cuenta bancaria. Esto quiere decir que será necesario ponerse en contacto con el banco para poder desactivar el perfil.

Lo más sencillo a la hora de hacer esta operación es acudir a la app del banco en el móvil o en el ordenador. Lo cierto es que los ajuste podrán variar dependiendo de la entidad, pero será necesario entrar en la página principal del usuario y dentro estará la sección de Bizum en la que se encontrará el botón para dar de baja. Para llevar a cabo la acción, es posible que se pida algún dato personal, por ejemplo, la clave de acceso, la firma electrónica o un código que se facilita a través de un SMS.

Si todo este proceso se considera complejo, siempre está la opción de acudir a la oficina bancaria o llamar a atención al cliente para proceder a la desactivación. Al igual que anteriormente, podrán solicitar algún tipo de dato para verificar la identidad del cliente: el número de cuenta o el DNI.

Dar de baja el servicio de Bizum no tiene ningún coste. No obstante, antes de desactivar una cuenta, el usuario deberá comprobar que no tiene envíos de dinero pendientes. Es fundamental a la hora de tomar esta decisión que, cuando se hace la Declaración de la Renta, estas transacciones se revisan y pueden pedir información sobre los pagos que se han recibido, especialmente si se ha usado la aplicación en un negocio.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.