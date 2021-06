A vueltas con el blog de Trump: el expresidente cierra su plataforma y su asesor anuncia su regreso a las redes

La plataforma del expresidente de Estados Unidos Donald Trump se ha cerrado antes de cumplir un mes de su lanzamiento. La página web se llamaba From the Desk of Donald J. Trump y era estéticamente parecida a Twitter y Facebook.

Según ha comunicado el asesor senior de Trump Jason Miller a la CNN, la plataforma era solo una herramienta “auxiliar” y el equipo del expresidente está trabajando en “esfuerzos más amplios”.

El sitio web nació como alternativa a Facebook y Twitter después de que sus cuentas en redes sociales fuesen suspendidas tras los disturbios del Capitolio. Allí, el empresario estaba publicando su contenido, desde comunicados de prensa hasta vídeos.

Según ha confirmado Miller en su cuenta de Twitter, la suspensión permanente de From the Desk of Donald J. Trump se debe al regreso del expresidente a las redes sociales. Sin embargo, no aclara dónde, cuándo o cómo volverá a mostrarse visible.

En su página web, Trump publicaba sus posts como si de un blog se tratase. En sus publicaciones, existía la opción de clicar “me gusta” y compartirlas en Facebook y Twitter. No obstante, no había un recuento visible de esos “me gusta”.

Actualmente, en vez de ese contenido publicado por el expresidente, el enlace al sitio web anima a los visitantes a inscribirse para recibir alertas de Donald Trump.

El regreso de Donald Trump a las redes sociales

En marzo, Jason Miller afirmó en Fox News que estimaba que veríamos “al presidente Trump regresar a las redes sociales en probablemente uno, dos o tres meses” y “con su propia plataforma”.

Cuando From the Desk of Donald J. Trump salió a la luz, muchos creyeron que se trataba de esa “plataforma” de la que su asesor senior hablaba. Sin embargo, más adelante, Miller confirmó que no lo era: “Tendremos información adicional en un futuro muy cercano”.

