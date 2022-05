A partir de ahora podrás eliminar los mensajes de otro participante en un grupo de WhatsApp

WhatsApp está constantemente buscando nuevas fórmulas que mejoren la experiencia del usuario y sacando nuevas funciones que resulten atractivas para que la gente siga apostando por ellos como app de mensajería instantánea.

Seguro que en algún grupo de esta aplicación se da el caso de que eres el administrador y has querido eliminar un mensaje, pero no has podido. Ahora va a ser posible y pronto podrás eliminar un mensaje para todos, aunque se creará una alerta avisando de ello.

Al parecer, la aplicación de mensajería estaría trabajando en muchas funciones nuevas que se van a poder disfrutar en las próximas semanas como nuevas reacciones o un acceso directo a las actualizaciones de estado.

Otra de las funciones que han anunciado es cómo quedará la opción de “eliminar para todos” en los grupos de WhatsApp porque a pesar de ser una característica que se anunció hace un tiempo, ahora ya sabemos como va a funcionar en la versión 2.22.11.4 de la app para Android.

Con la nueva actualización, cualquier persona será capaz de 'eliminar para todos' el mensaje de otro miembro del grupo en caso de que seas administrador. Eso sí, si lo haces, el grupo recibirá una alerta de que el mensaje ha sido eliminado.

Todos los mensajes que elimines como administrador del grupo dejarán una huella digital y todo el mundo podrá ver quién eliminó el mensaje y avisará a todos los participantes a través de una alerta.

Con esto, los ingenieros encargados de WhatsApp pretenden evitar los abusos por parte de los administradores de esta característica y que no sean capaces de borrar los mensajes sin dejar huella, pero así, todo el mundo sabrá que se está eliminando el mensaje y podrán pedir explicaciones en caso de que sean necesarias.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.