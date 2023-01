6 extensiones gratis de Google Chrome para aprovechar mejor el tiempo en 2023

©[geralt] via Pixabay.com.

¿Sientes que no eres productivo y que no aprovechas el tiempo? No te preocupes, con las extensiones de Google Chrome aumentarás tu rendimiento gracias a los temporizadores, alarmas y recordatorios que ofrecen estas herramientas.

1) Checker Plus para Gmail



Checker Plus para Gmail permite que los correos electrónicos aparezcan como notificaciones emergentes, ofreciendo una vista rápida de la bandeja de entrada sin necesidad de abrirla por completo. Además, se puede usar la ventana de vista previa para leer, archivar o eliminar sin salir de la pestaña actual.

2) Remind Me



Remind Me es una alarma que está integrada en el navegador y permite configurar recordatorios para no perder la concentración.

3) Momentum



Momentum tiene una lista de quehaceres, recuerda los objetivos diarios a cumplir y realiza un seguimiento de las tareas pendientes. Esta extensión tiene la posibilidad de establecer un menú con acceso directo a enlaces y marcar un horario.

4) Dualless



Dualless divide la ventana del navegador en dos con un par de clics. Las proporciones de las divisiones se pueden ajustar según a las necesidades del usuario (entre 3:7, 4:6, 5:5, 6:4 y 7:3) para aumentar la productividad.

5) RescueTime

RescueTime realiza un seguimiento del tiempo que se pasa en una ventana activa de Chrome. Por otro lado, clasifica automáticamente los sitios vistos y los califica en una escala que va desde ''Muy productivo' hasta 'Muy molesto'.

6) Stayfocusd



Stayfocusd es una herramienta que te limita el tiempo para estar en Internet, de esta manera, se puede prohibir el acceso por un tiempo en concreto. Es posible configurarlo por webs concretas, subdominios o temáticas.

