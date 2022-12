6 alternativas de almacenamiento en la nube ante el cierre de Amazon Drive

El servicio de almacenamiento en la nube de Amazon llegará a su fin muy pronto. Desde hace unos meses, la aplicación no está disponible en la App Store ni en Google Store y los usuarios solo podrán subir archivos hasta el 31 de enero. Después de esa fecha, los usuarios tendrán que descargar lo que hayan guardado en Amazon Drive antes de que llegue el 31 de diciembre.

Si bien es cierto que la herramienta de Amazon no llegaba al nivel de la de sus grandes rivales Google y Microsoft, había usuarios que recurrían a Amazon Drive para guardar sus fotografías y otros documentos. Ahora, estos tendrán que migrar a otros servicios y aquí te hablamos de algunas de ellas.

Internxt, la opción española

Su fundador es Francisco Villalba y comenta para 20BITS que optó por crear la empresa en Valencia después de que hackeasen en 2019 a la empresa de alojamientos y dominios web Hoostinger en la que trabajaba. "A raíz de eso [el ciberataque] comencé a interesarme por todo el tema de la privacidad y datos y en qué pasa cuando usas Internet", recuerda.

Internxt tiene un plan gratuito con hasta 10GB de almacenamiento en la nube, aunque también tiene suscripciones de pago:

20GB por 89 céntimos al mes.

200GB por 3,49 euros al mes.

2TB por 8,99 euros al mes.

Este servicio se diferencia de todos los servicios de los gigantes tecnológicos en que encriptan la información del usuario en sus propios dispositivos y no en los servidores de la marca. "Nosotros no tenemos acceso a su información -comenta Villalba-. No guardamos la clave porque no nos hace falta saber lo que subes".

Mientras Google hace dinero "recabando datos tuyos y vendiéndolos a través de Google Ads", el negocio de Interxt se hace a través de la venta de su producto. Son los propios usuarios al pagar sus suscripciones los que dan beneficios a la empresa en vez de que sean terceros los que paguen por los datos de los clientes.

Google Drive

Era una de las principales competidoras de Amazon Drive, mucho más afianzada en el mercado al llevar más tiempo ofreciendo el servicio de almacenamiento en la nube. Al crear una cuenta de Google, ya tienes acceso a 15GB gratuitos, pero puedes obtener hasta 100GB por 1,99 euros al mes.

OneDrive

La alternativa de Microsoft también es una de las más demandadas y que posiblemente ya conozcas. Está integrado al ecosistema de los Redmond y tiene 5GB de almacenamiento gratuito. Aquellos que quieran 100GB adicionales deben pagar 2 euros al mes.

Los planes más caros también dan acceso a Office 365. Por lo tanto, pagando un poco más, los internautas pueden usar Word, Excel, PowerPoint, Skype, Outlook y otros servicios desde el navegador web.

TeraBox

Como máximo, se pueden subir 500 archivos, de 4GB cada uno, aunque la versión de pago admite 20GB. Una desventaja es que cuenta con publicidad y la papelera de reciclaje gratuita solo permite recuperar archivos borrados durante 10 días.

Dropbox

El almacenamiento gratuito es muy limitado en comparación con los anteriormente mencionados: solo cuenta con 2GB. Sin embargo, desde 11,99 dólares mensuales, pueden obtener 2.000GB.

iCloud Drive

La opción de Apple puede usarse en otros sistemas operativos y tiene 5GB gratis. Los que deseen ampliar a 50GB tendrán que pagar 0,99 euros al mes.

