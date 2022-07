5 funciones ocultas que no conocías de Netflix

Netflix es la plataforma de streaming de pago favorita de los usuarios para ver series y películas desde casi cualquier dispositivo. A pesar de que recientemente haya experimentado una gran pérdida de suscriptores, sigue teniendo la primera posición y se encuentra por delante de otros servicios similares, como HBO Max, Disney + o Prime Video.

Millones de personas ven el contenido que Netflix ofrece a diario, sin embargo, son bastantes a los que se les escapa algunas de las funciones que esta plataforma esconde. La compañía lleva años ofreciendo sus servicios en streaming alrededor del mundo y, a lo largo de este tiempo, ha ido incluyendo hacks que podrían resultarte muy útiles en más de una ocasión.

Personaliza los subtítulos

Existen gustos para todo el mundo y hay quien prefiere escuchar el contenido de Netflix en versión original. Por eso, la plataforma permite que los usuarios puedan cambiar el idioma y poner subtítulos.

Hasta aquí, no hemos dicho nada que todo el mundo no sepa. No obstante, la gran mayoría no sabe que los usuarios pueden escoger entre 7 fuentes, 3 tamaños de texto, 8 colores e incluso poner sombreado en las letras o agregar un fondo sólido o semitranparente detrás.

Los usuarios pueden personalizar cómo ver sus subtítulos. Netflix

Para ello, los consumidores solo deben acceder a apartado de su página web destinado a los subtítulos con la sesión iniciada. Ahí, únicamente hay que modificar los ajustes como se desee.

Mira su contenido con otra persona incluso a la distancia

La extensión Teleparty (anteriormente Netflix Party) se volvió muy popular durante la pandemia porque permitía que los seres queridos pudiesen ver una misma serie o película incluso en distintos hogares. Esta herramienta gratuita, disponible en los navegadores Chrome y Edge, hace posible que los internautas reproduzcan el contenido de forma simultánea.

En el caso de que uno pause su vídeo para ir a por algo de picar o que se le vaya la conexión al WiFi, al otro lado de la ‘fiesta de Netflix’ se le pausará también el vídeo. Asimismo, la extensión tiene una ventana de chat en un lateral para ir comentando lo que se ve.

Comienza una serie aleatoriamente

Después de tanto tiempo con Netflix, puede que ya no sepas qué ver. Por suerte, la plataforma conoce tus gustos gracias a los algoritmos y puede recomendarte algo que se adapte a ello al pulsar en ‘Reproducir algo’.

Usa sus códigos secretos

¿Te gusta ver series de una categoría concreta, pero sabes por cuál decidirte? Esto puede ser muy complicado porque en el inicio no te aparecen todas las películas o series que hay en una misma sección.

No obstante, Netflix tiene algunos códigos que, al introducirlos en el buscador, mostrará todos los resultados que tiene en una categoría. Estos son algunos de los números secretos de la plataforma:

Películas de acción y aventuras clásicas: 46576.

Películas infantiles y familiares: 783.

Películas clásicas: 31574.

Películas sobre cómics y superhéroes: 10118.

Disney: 67673. Películas de fútbol: 12803.

Películas de gánsteres: 31851.

Películas de monstruos: 947.

Comedias de stand up: 11559.

Programas de comida: 72436.

Musicales o programas de música: 13335.

Empieza desde cero

Puede que tuvieses una etapa en la que te gustaba mucho las series de acción y que ahora te hayas hartado de ellas. Sin embargo, Netflix todavía no lo sabe y no para de recomendarte series que se amoldan a tus antiguos gustos.

Desde hace tiempo, la plataforma da la opción de eliminar todo el historial de series y películas que has visto. De este modo, será como comenzar de nuevo con la cuenta y el algoritmo te mostrará nuevos contenidos acordes con lo que ahora buscas.

Dirígete a la parte de actividad de visualización de Netflix.

de Netflix. Pulsa la opción ‘Ocultar del historiar de visualización’.

Dale al botón de eliminar que se encuentra a la derecha en los títulos de películas o series que ya no tienen nada que ver con tus gustos.

