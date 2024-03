Estos 10 sitios web gratuitos permiten descargar libros electrónicos de forma legal

El debate sobre si es ético o no descargar libros de Internet en vez de comprarlos ha circulado en más de una ocasión en redes sociales. Uno de los momentos en los que más se habló de este tema fue tras el cierre de la web Z-Library.

Hay personas que están en contra que alientan a pagar por los libros, sobre todo los de aquellos autores independientes. También se debe tener en cuenta que hay servicios que se benefician con los anuncios por obras que no son suyas; y otras webs que prometen versiones digitales de obras literarias y, realmente, ofrecen malwares que infectan los dispositivos de los usuarios.

Existen otros internautas se excusan diciendo que no todo el mundo puede permitirse gastar tanto dinero en lecturas que no siempre son por ocio (pueden tener que leerlos por motivos académicos). Para estas últimas personas, cabe señalar que hay opciones gratuitas y legales, para evitar posibles ciberataques y, sobre todo, para no colaborar con actos delictivos.

Aunque parezca obvio, hay gente que no tiene en cuenta que hay alternativas de toda la vida asequibles e incluso gratuitas. Algunos ejemplos son las bibliotecas, el intercambio de libros o la venta de segunda mano. No obstante, para los que lo prefieran, también existen otras opciones online legales y económicas, muy útiles para quienes no se pueden permitir pagar por los libros, y muy cómodas para quienes no se quieren mover del sillón de su casa.

OverDrive

Esta biblioteca digital gratuita cuenta con la versión digital de libros de dominio público y títulos recién salidos al mercado. Para tener acceso a ella, los usuarios deberán tener una tarjeta de biblioteca pública válida y activa o ser estudiante.

Una vez dentro, tienen acceso al catálogo de más de 30.000 bibliotecas públicas de más de 40 países diferentes. OverDrive no solo tiene libros electrónicos, los usuarios también pueden acceder a audiolibros gratis.

Project Gutenberg

La web se mantiene gracias a la recaudación de fondos y voluntarios. Su objetivo en brindar libros electrónicos de calidad y gratuitos a los usuarios y se puede buscar un título dentro de su amplio catálogo: por su categoría, popularidad o por últimos añadidos. Además. Project Gutenberg permite descargar en formato EPUB y MOBI o leerse en línea en formato HTML.

Open Library

Cuenta con aproximadamente 1,5 millones de artículos y facilita la búsqueda de The Internet Archive. Cualquier usuario puede editar la información de cada libro porque es un sitio de código abierto.

PDFBooksWorld

Su catálogo no es tan grande como el de otras bibliotecas digitales, pero todos los títulos se pueden conseguir en PDF, como bien indica el nombre de la web. Este formato es ideal para aquellos que necesitan subrayar citas para trabajos académicos desde cualquier dispositivo.

Feedbooks

Algunas opciones son de pago (títulos de libros con derechos de autor), pero también dispone de libros gratuitos, de dominio público. Se pueden descargar en EPUB, MOBI y PDF y tienen recuentos de palabras y estimaciones de tiempo de lectura.

Free-Ebooks.net

Para usar sus servicios, los usuarios deben registrarse, pero lo pueden hacer de forma gratuita. Cada mes tendrán acceso a cinco títulos gratis, sin embargo, la mayoría solo está disponible en inglés (aunque hay en otros idiomas).

International Children’s Digital Library

Tiene algunos libros en español, pero la mayor parte solo están disponibles en inglés. No obstante, International Children’s Digital Library se presenta como una opción para acceder a libros electrónicos para los más pequeños de la casa que están iniciando su pasión por la lectura.

Centsless Books / Kindle unlimited

Con Centsless Books no se pueden descargar libros, pero sí que ayuda que los usuarios suscritos a Kindle Unlimited sepan qué libros están disponibles gratuitamente.

BiblioEteca

Tampoco ofrece libros gratis, pero sí que incentiva la lectura, ya que es una comunidad virtual en la que los usuarios pueden leer recomendaciones de otros y participar en grupos de lectura afines a sus gustos.

Biblioteca Digital Hispánica (Biblioteca Nacional)

Es un portal web libre y gratuito con documentos digitalizados de la Biblioteca Nacional. Los títulos van de obras de 1943 hasta la actualidad y conviene echar un vistazo para ver si hay alguno que te interese al que puedas acceder de manera gratuita.

