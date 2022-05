Las aplicaciones que ofrecen servicios para el cuidado de la salud mental son las que presentan menos seguridad para la privacidad de los usuarios en comparación con el resto de apps, según un análisis realizado por Mozilla.

De acuerdo con el estudio Privacy Not Included, estas aplicaciones, así como las dedicadas a la oración, cuentan en su mayoría con estándares de privacidad deficientes, según pudieron comprobar los analistas de la compañía.

"La gran mayoría de las aplicaciones de oración y salud mental son especialmente espeluzantes", ha señalado la persona que lidera este estudio, Jen Caltrider, en un comunicado reproducido por The Verge.

Según Caltrider, estas aplicaciones son capaces de rastrear, compartir y capitalizar pensamientos y sentimientos personales "como el estado de ánimo, el estado mental o los datos biométricos" de los usuarios.

Para poder llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron un total de 32 aplicaciones que ofrecen servicios relacionados con la oración y la salud mental.

De ellas, 29 aplicaciones fueron catalogadas con la etiqueta de advertencia de 'Privacidad no incluida', lo que indica el grado de protección que ofrecen sobre los datos de los usuarios que las utilizan y el modo en que los administran.

Estas aplicaciones están diseñadas para cuestiones de la salud, por lo que recopilan una gran cantidad de información confidencial bajo políticas de privacidad de dudosa utilidad, según ha señalado Mozilla.

Asimismo, la mayoría de las aplicaciones también presentan contraseñas de seguridad débiles, a pesar de contener datos confidenciales de los usuarios que se las descargan.

En este sentido, las aplicaciones con peores prácticas de seguridad que identificaron son Better Help, Youper, Woebot, Better Stop Suicide, Talkspace y Pray.com, de acuerdo con el análisis realizado por Mozilla.

De ellas, una de las menos seguras es Woebot, que integra un chatbot de Inteligencia Artificial (IA) y recopilar información sobre los usuarios para compartirla con terceros con fines publicitarios.

Talkspace, por otro lado, es capaz de recoger todas las transcripciones de los chats de los usuarios, ya que no presenta un sistema de cifrado de extremo a extremo.

De esta criba solo lograron salvarse Wysa, Glorify y Headspace, que figuran como las aplicaciones que más y mejor protegen la confidencialidad de los datos de los usuarios. En el caso de la primera, además, es la propia aplicación la que ofrece recomendaciones para preservar la privacidad.

La Covid-19 y la confidencialidad

Según la desarrolladora del navegador web Firefox, el auge de este tipo de aplicaciones tuvo lugar en la expansión de la Covid-19, cuando cada vez más usuarios depositaron su confianza en las apps para la salud mental.

Con el objetivo de cubrir esas necesidades, los desarrolladores de estos servicios antepusieron la inmediatez y la accesibilidad a la privacidad, según ha apuntado Mozilla en su informe.

"Operan como máquinas que succionan datos con la fachada de ser aplicaciones de salud mental", ha comentado el investigador Misha Rykov, que ha asegurado que se trata de "lobos con piel de cordero".