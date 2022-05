Análisis del Galaxy S22 Plus: la perfecta sencillez de un Samsung

En el imaginario colectivo, los teléfonos de la familia Galaxy de Samsung son algo así como los iPhones con Android, teléfonos muy caros pero que tienen todo lo que un usuario puede pedir y un plus de marca. Un intangible que sin embargo se nota nada más coger el teléfono. El S22 Plus es, un año más, uno de los teléfono más bonitos del mercado. Rezuma ‘premium’ por los cuatro costados. La trasera es esta vez de cristal pulido con un acabado mate en varios colores, que le sienta muy bien y evita que las huellas se queden marcadas. Las tres cámaras están ubicadas en un módulo que no sobresale mucho y es más discreto que en los teléfonos de la competencia, algo que hace que el teléfono no ‘baile’ excesivamente cuanto está sobre la mesa.

El frontal es perfecto. Un panel plano en el que los bordes se han esfumado y que guarda una simetría absoluta con un diminuto agujero para la cámara selfi de 10 Mpx. Y la calidad de esa pantalla acompaña a la perfección formal, con un brillo de 1.700 nits –ideal para usar a pleno sol–, gran representación del color y una resolución Full HD más que suficiente para su tamaño de 6,7 pulgadas. Tal vez el único pero sea la fluidez, que pese a los 120 Hz, ofrece algún pequeño tirón en los desplazamientos verticales en redes sociales o páginas web.

Nosotros hemos probado el modelo rosa del S22 Plus y es muy bonito Samsung

Samsung apuesta un año más por un procesador propio para su buque insignia, y un año más nos ha parecido que el nuevo Exynos tiene un rendimiento sobresaliente, pero que está un peldaño por debajo del Snapdragon de 2022.

Lo que sí hay que reconocer a los coreanos es que han hecho un gran trabajo en cuanto a consumo y, con una batería de 4.500 Mah, el S22 Plus es capaz de aguantar toda la jornada incluso en días muy intensos. El tirón de orejas llega, como siempre a la hora de cargar el móvil. Aunque Samsung ha implementado por fin una carga rápida de 45 vatios, que promete rellenar el terminal de energía en solo una hora, no hemos podido comprobarlo porque el fabricante no lo incluye en la caja. Algo imperdonable en un teléfono de más de 1.000 euros, por mucho que la competencia tampoco lo haga.

Cuatro cámaras sobresalientes

En el apartado fotográfico, Samsung sigue siendo el rey. La calidad del sensor principal de 50 Mpx es excepcional y el ultra gran angular de 12 permite hacer fotos muy amplias sin perder calidad. Aunque no incluye un zoom tan potente como su hermano mayor, el Ultra, los tres aumentos sumados al zoom digital y el posterior procesado de la imagen dejan muy buenos resultados. Mención especial merece el modo retrato y el postprocesado general de las imágenes, perfeccionando los grandes resultados ya de por sí obtenidos por los diferentes sensores de este gigante de la fotografía móvil.

En definitiva, la genialidad del S22 Plus está en su medida y calculada sencillez. Es un teléfono bonito, fino y no excesivamente pesado, que cumple en todos los apartados con nota y que cuenta con extras como la carga inalámbrica, un lector de huellas integrado en la pantalla supersónico y la resistencia al agua. Además, a través de ‘software’, Samsung añade detalles como Dex, para convertir el teléfono en un ordenador con solo conectarlo a una pantalla, o Pay, para realizar pagos directamente con el móvil.