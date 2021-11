Aunque el Cyber Monday, que se celebrará el próximo 29 de noviembre, es, por excelencia, el día en el que la tecnología es la protagonista, el Black Friday ya nos brinda buenas oportunidades techies que no deberías dejar pasar si tienes que renovar algún dispositivo electrónico o si quieres darte un caprichito. ¿No llevas diciendo meses que es hora de apostar por un nuevo televisor? O quizás es un buen momento para adelantar algún que otro regalo navideño: ¿no te habían pedido unos auriculares bluetooth?

Como no podía ser menos, Amazon no solo se ha vuelto a sumar a la fiesta de los descuentos, sino que, encima, ¡ha adelantado su Viernes Negro particular! Al igual que muchos ecommerces, el gigante del comercio online inició hace unas semanas su campaña early de descuentos, pero hoy comienza de forma oficial sus días de chollos grandes. ¿Quieres descubrir todo lo que Amazon te ofrece?

En busca del chollo techie de este Black Friday en Amazon

- Ofertones en auriculares bluetooth. Dada la popularidad de estos gadgets, cabía esperar que fueran unos de los sectores con mejores rebajas. ¿O no te parece un descuentazo esta oferta en el modelo de JBL por 52 euros? Aunque los earbuds son los favoritos, no podemos no compartir la rebaja que tiene el modelo de diadema de Soundcore: de costar 80 euros hoy pasa a costar 56 por el Black Friday.

- ¡No sin mi smartwatch! Hoy en día, quien tiene un reloj inteligente, tiene un tesoro. Miden las pulsaciones, registran los datos de nuestras sesiones de ejercicio y todo por menos de 25 euros si aprovechamos la oferta en el modelo Neo de Amazfit ¡Y no es el único! ¿Prefieres las propuestas de Suunto o Apple?

- Tu portátil está pidiendo un cambio. Si esta es tu situación, ¡que no cunda el pánico! En Amazon han puesto a disposición del usuario buenos descuentos en almacenamiento, en monitores y en portátiles de marcas como Huawei o Lenovo.

- Familia Echo y dispositivos Alexa. A principios de semana, Amazon nos sorprendía rebajando a menos de 20 euros su popular Echo Dot. ¡Y no es el único! El Fire Stick puede ser tuyo por 23 euros en vez de 40 y el Echo Show te sale por menos de 45.

- ¿Mejor apostamos por una tablet? Este soporte se ha convertido en un indispensable en muchos hogares, ya sea para visualizar nuestro canal de streaming favorito o para disfrutar de nuestro tiempo de ocio. Si quieres tener una, en Amazon puedes encontrar rebajas en marcas como Samsung y Huawei.

- Buenos móviles con grandes rebajas. Si lo que toca es renovar el móvil, no dejes pasar la oportunidad del Black Friday, porque puedes encontrar descuentos tan interesantes como estos: el Samsung Galaxy M12, por menos de 140 euros o el Poco X3 Pro, por menos de 200.

