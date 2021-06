En pareja, con amigos o familiares, ver tus programas y series preferidas es mucho mejor en el televisor. Aunque seguro que ya utilizas un mando a distancia, disfrutar del contenido de las plataformas de streaming (Netflix, Prime Video, Youtube, Disney+, Movistar Plus, Atresplayer, etc) requiere de un dispositivo específico para ello. El Fire TV Stick es la solución más vendida: su última versión cuenta con un 50% más de potencia y ofrece una reproducción en streaming rápida en Full HD. Para que no te pierdas ningún detalle de lo que estás viendo.

El mando por voz Alexa te permitirá buscar contenido e iniciar la reproducción de tus apps favoritas con solo decírselo, disfrutando de la mayor comodidad. Su compatibilidad con Dolby Atmos hará que las escenas cobren vida gracias a su sonido envolvente en títulos seleccionados. Televisión a la carta como nunca antes, con acceso gratuito a series en aplicaciones como RTVE a la carta, Mitele y YouTube o por suscripción. Además, es fácil de configurar y sus botones son muy intuitivos. ¡Ahora se vende en Prime Day casi un 40% más barato! Este favorito de Amazon te encantará.

Oferta Prime Day: Fire TV Stick Amazon’ Choice, solo 24,99 euros (antes 39,99 euros). Amazon

Por qué aprovechar esta oferta del Prime Day

Simplifica el streaming con 50% más de potencia. Botones de encendido, volumen y silencio en un solo mando, con un una ejecución de apps veloz. Reproducción en streaming rápida con calidad Full HD.

Botones de encendido, volumen y silencio en un solo mando, con un una ejecución de apps veloz. Reproducción en streaming rápida con calidad Full HD. “Alexa, busca…”. Pide la reproducción de tus apps favoritas y selecciona qué quieres ver, controlando cómodamente todos los botones de encendido/apagado, pausa, volumen, etc.

Pide la reproducción de tus apps favoritas y selecciona qué quieres ver, controlando cómodamente todos los botones de encendido/apagado, pausa, volumen, etc. Miles de películas y capítulos de series a golpe de botón . Disfruta de una sencilla pantalla de inicio en la que ver todos los contenidos a tu disposición, gratuitos o por suscripción.

. Disfruta de una sencilla pantalla de inicio en la que ver todos los contenidos a tu disposición, gratuitos o por suscripción. El favorito de Amazon, ¡casi un 40% más barato! Gracias al Prime Day de Amazon ahora puedes hacerte con este dispositivo, de diseño discreto y conexión oculta detrás del televisor, a un precio 5 estrellas (¡como las del producto!).

¿Quieres hacerte de Amazon Prime? Suscríbete ahora y disfruta de 30 días de prueba gratis para descubrir las ventajas de ser ‘Prime’.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.