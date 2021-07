Vodafone sube hoy todas sus tarifas: lo que tienes que saber sobre el nuevo precio de la factura de tu móvil

Te lo veníamos avisando desde hace más de un mes: Vodafone ha decidido subir indiscriminadamente todas sus tarifas a partir de este jueves, 15 de julio. Bueno, todas todas no, porque si eres de los que solo tiene con ellos fibra -con 300 Mbps, 600 Mbps y 1 Gbps- o la línea orientada a jóvenes Vodafone Yu -Big Yuser y Heavy Yuser- te salvas. Pero todos los demás usuarios verán incrementada su factura en 3 euros a partir de hoy.

Así, la compañía de telefonía cambia las condiciones a todos los clientes que tengan contratada una tarifa de fibra y móvil, lo que afectará a los usuarios que tengan cualquiera de las opciones de las líneas One Ilimitada y Hogar Ilimitable, que incluyen tanto llamadas como datos ilimitados. Además, se incrementará en 1,5 euros al mes cada línea móvil adicional que vaya asociada al paquete.

Si solo tienes tarifa de móvil con esta operadora, por ejemplo una tarifa Mini o una Ilimitada, también te afectará la subida y también serán 3 euros. Asimismo las antiguas tarifas de fibra y móvil -anteriores a abril de 2019-, que ya no se comercializan, subirán 3 euros mensuales.

Recordamos que Vodafone ya subió el precio hace 8 meses, el pasado noviembre, a las tarifas Vodafone One Mini, Súper y Extra, a cambio, eso sí, de más velocidad y datos ilimitados. Sin embargo, el actual incremento, en total 36 euros al año, no supondrá nada nuevo para los usuarios. La única ‘buena noticia’ es que esta actualización no implica la cancelación de los descuentos que se le están aplicando a cada cliente.

Además parece que entre todas las compañías se están compinchando para que al final pagues más, ya que el resto de las compañías también han subido sus precios. Pero si estás pensando en cambiarte a Vodafone, atento: este incremento en las tarifas afecta tanto a nuevos clientes como a los que ya estaban en la operadora.

Más dinero... por nada nuevo

Siempre que sucede un episodio como este las redes echan fuego. Lo que pasa es que normalmente y hasta ahora las operadoras utilizaban la estrategia de vender la subida como un “más por más”. Es decir, a cambio del aumento, ofrecían aunque no lo solicitara el cliente un incremento de la velocidad de descarga en banda ancha fija y más gigas de datos para las tarifas móviles.

El problema es que este modelo está más que agotado cuando ya las tarifas incluyen fibra por 500 mbps en adelante y se han generalizado los datos móviles ilimitados. Así que las subidas de precios son aumentos sin más, a la vieja usanza, y esto ha sido lo que ha desatado el malestar generalizado entre los usuarios.

¿Cómo afecta la subida a tus condiciones y a tu compromiso de permanencia?

El incremento de las tarifas de Vodafone será efectivo a partir de este 15 de julio. En su momento ya te advertimos que puedes negarte y marcharte sin pagar la permanencia, pero tenías un plazo limitado. Y tenemos malas noticias: ese plazo ya ha terminado.

En primer lugar, te recordamos que las compañías tienen la obligación de avisarte de los cambios con, al menos, un mes de antelación, según ampara la OCU. Lo malo es que a veces se nos informa de ellos a través de formatos como la última factura, por ejemplo, un documento que muchos no consultamos.

Si tras la comunicación no estás conforme y no te interesa la subida que te proponen, puedes cambiar de tarifa o de compañía sin pagar ninguna penalización por la baja anticipada, aunque tuvieras permanencia, asegura la Organización de Consumidores y Usuarios. Pero atento: tendrás que hacerlo dentro del ‘plazo de gracia’ que te concede la operadora, es decir, desde el momento en que se informa del incremento económico hasta el momento en que comienza realmente ese incremento. Y en este caso ese momento es ahora.

Una vez entran en vigor los cambios, si no has dicho lo contrario, estás aceptando las modificaciones y, por tanto, se reactiva la situación normal, lo que implica que vuelve a estar presente la permanencia.

¿Por qué Vodafone sube el precio de sus tarifas?

Según traslada la OCU, la compañía justifica esta subida por las inversiones realizadas para hacer frente al incremento sostenido del tráfico -superior al 65%- y al consumo de datos durante el confinamiento por el impulso del teletrabajo, la educación y el ocio en los hogares, inversiones que según Vodafone superan los 200 millones de euros.

Asimismo, el fuerte desembolso que deberán afrontar todas las operadoras para el despliegue de las redes 5G y la compra de espectro radioeléctrico que tiene previsto subastar el Gobierno próximamente también suponen una importante sangría económica para Vodafone, según han indicado fuentes de la compañía.

Vodafone no está sola: Movistar, Orange y otras compañías también suben los precios

La multinacional británica no es la única operadora que sube tarifas. Los tres grandes operadores -Movistar, Orange y Vodafone- suben periódicamente los precios de sus paquetes de fibra y móvil.

Como suele ser habitual, Movistar dio el pistoletazo de salida en esta carrera de nuevos precios. Telefónica incrementó entre dos y tres euros al mes sus tarifas el pasado 12 de enero a todos sus paquetes Fusión. Además, a partir del 11 de abril lanzó un nuevo catálogo de tarifas Fusión que incluye obligatoriamente la compra de un móvil en sus diferentes modalidades, algo que según la OCU no es ningún regalo: con ese tipo de acuerdos puedes llegar a pagar un 30% más que si lo compras en el mercado.

Orange tampoco se hizo esperar y movió ficha en este mismo sentido. La compañía subirá en agosto 2,05 euros mensuales en algunas de sus tarifas, en concreto: Love Total, Love Total Sin Límites y Love Total Sin Límites 4 y la tarifa de solo fibra con velocidad de 600 Mbps. Este cambio afecta tanto a los nuevos clientes que contraten estas tarifas como a los que ya las tengan contratadas. No se verán afectadas por el cambio las tarifas solo de telefonía (sin internet fijo) o las convergentes con menos de 300 Mbps.

¿Qué obtendrán los clientes a cambio de pagar 24 euros más al año? Orange ha informado de que los usuarios pasarán de tener una velocidad de 600 Mbps a 1 Gbps, lo quieran o no, así como algunas mejoras en los servicios de televisión, que contará “con una interfaz más intuitiva y sencilla de utilizar”.

Otras compañías le han seguido los pasos a las grandes, hablamos de Euskaltel, R y Telecable, que también anunciaron que suben sus tarifas a partir de julio.

