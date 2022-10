Vienen cambios en tu contrato del móvil: las operadoras modifican sus condiciones por una nueva Ley y así te va a afectar

Los contratos firmados en teleoperadoras como Movistar, Vodafone, Jazztel, Orange y otras están a punto de presenciar cambios para adaptarse a la Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones. La normativa fue aprobada hace tres meses por el Gobierno y publicada en el Boletín Oficial del Estado; ahora, entrará en vigor en noviembre y las empresas están ultimando los detalles para aplicarlos el 29 y el 30 de octubre.

En un principio, la modificación más destacable es que los contratos tendrán una duración máxima de 24 meses. Esto afecta a aquellos acuerdos que tengan permanencia, ya que solo podrán contar con ella durante 2 años.

Además de ese cambio, hay otros que podrían afectar al contrato que algunos españoles tienen con su teleoperadora. Desde que salió la nueva ley, las compañías han estado comunicando las modificaciones a sus clientes y en este artículo vamos a explicarlas.

Vodafone y Lowi

Aquellos consumidores de los servicios de Vodafone y Lowi han recibido el mensaje a través de un enlace facilitado por SMS. En él, notifican que la permanencia será de 24 meses, que habrá posibilidad de darse de baja sin coste alguno y que no será necesario avisar con un mes de antelación.

Los clientes de Vodafone están recibiendo el aviso por SMS que les lleva a un enlace con todas las novedades del contrato. Vodafone / Montaje: 20BITS

El Grupo Vodafone incluye una cláusula al contrato relacionada con la actualización automática de tarifas conforme al IPC interanual promedio. Además, la operadora introducirá cambios en la política de privacidad en la que los clientes darán su consentimiento para que le comuniquen sus ofertas.

Orange y Jazztel

Ambas compañías han avisado que a partir del 30 de octubre tendrán dos días de preaviso para darse de baja. Orange dará 24 meses prorrogables si el cliente no dice lo contrario y Jazztel ha informado que los clientes que tenían permanencia indefinida pasarán a tener esos dos años marcados por ley.

Los clientes de Orange (y también los de Jazztel) tendrán que avisar con dos días de antelación que quieren darse de baja. Orange

Movistar y O2

Una de las principales ventajas de O2 es que en ningún momento ha tenido permanencia en sus contratos, por lo que esta medida impuesta por el Gobierno no les afectas. Sin embargo, sí que ha comentado que los acuerdos durarán 24 meses como límite y que la renovación se hará de forma automática.

Los clientes de O2 no tenían permanencia, por lo que este tema no les afecta. O2

En el caso de Movistar, han alertado que sus modificaciones se añadirán el próximo 29 de octubre. Su mensaje recalca que la duración máxima será de 24 meses, incluso para aquellos que hayan adquirido uno de los dispositivos que ofrecen desde 0 euros al mes.

Pepeohone

Fueron los primeros en explicar qué cambios habría con la normativa: "Los contratos tendrán una duración de 24 meses, prorrogándose automáticamente si no hay ningún cambio por parte del cliente". Hay que señalar que esta operadora no tiene ninguna tarifa con permanencia (como ocurre con O2, así que esto no afecta a sus clientes).

Los contratos de Pepephone tampoco tenían permanencia, pero han señalado que se prorrogarán 24 meses si el cliente no dice lo contrario. Pepephone

Por su parte, Pepephone afirmaba que, "en caso de producirse un impago por parte del cliente", la marca podía cobrar los gastos generados por ello, los costes que deriven de la devolución del recibo y los costes de reconexión.

